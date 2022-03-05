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В Запорожье поступило 4 вагона гуманитарной помощи — Офис президента

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В Запорожье поступило 4 вагона гуманитарной помощи — Офис президента

Помощь будет распределяться штабом.

В Запорожье поступило 4 вагона гуманитарной помощи с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, одеялами, теплыми вещами.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, Запорожье получило 4 вагона гуманитарной помощи с продуктами, лекарствами, вещами.

Также поступило питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь.

Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому труднее всего.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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