В Запорожье поступило 4 вагона гуманитарной помощи — Офис президента

Помощь будет распределяться штабом.

В Запорожье поступило 4 вагона гуманитарной помощи с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, одеялами, теплыми вещами.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, Запорожье получило 4 вагона гуманитарной помощи с продуктами, лекарствами, вещами.

Также поступило питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь.

Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому труднее всего.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: