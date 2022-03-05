Мэр Энергодара опроверг информацию о выходе оккупантов из города

Мэр Энергодара опроверг информацию о выходе оккупантов из города

Сейчас оккупанты контролируют периметр Энергодара и находятся на АЭС.

К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности — сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

Сейчас кафиры контролируют периметр Энергодара и находятся на АЭС.

Городские власти организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб города.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 10 000 человек,

танков ‒ 269 ед,

боевых бронированных машин – 945 ед,

артиллерийских систем – 105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 409 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Полезные советы: