Выезжают ли массово за границу мужчины 18-22 года: в ГПСУ ответили

Выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 года

Реклама

Массового выезда из Украины мужчин в возрасте 18-22 года после изменения правил пересечения границы не зафиксировано.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «РБК-Украина».

По словам Демченко, в Госпогранслужбе ничем не определены статистические учеты ведения по возрастным категориям, и ГПСУ не ведет такого учета. В то же время он утверждает, что массового выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 года нет.

Реклама

«Апеллировать цифрами не буду, но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения разрешили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет», — прокомментировал ситуацию Демченко.

Он добавил — конечно, что мужчины в возрасте 18-22 года пересекают границу на выезд из Украины, но не следует забывать, что эти граждане пересекают границу и на въезд.

«Движение происходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который у нас есть в том числе на выезд из Украины», — рассказал спикер ГПСУ.

Напомним, 11 сентября появились информация от Пограничной службы Польши о том, что в течение нескольких дней зафиксировано значительное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 года, которые прибывали в эту страну ЕС. Так, с 28 августа по 3 сентября в Польшу въехало более 10 тыс. мужчин упомянутого возраста, а выехало — около 3,3 тыс.

Реклама

К слову, из-за массового увольнения работников в связи с выездом за границу в Ровно закрывается заведение Oregano Cafe.