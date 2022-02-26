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Юлия Тимошенко заплела косу и взяла в руки автомат Калашникова

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Юлия Тимошенко заплела косу и взяла в руки автомат Калашникова

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Народный депутат готова к встрече с российскими оккупантами.

Юлия Тимошенко сделала себе свою фирменную прическу – заплела косу – и взяла в руки автомат Калашникова.

В Instagram и Facebook она опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с людьми, которые держат в руках оружие.

Юлия Тимошенко / © Instagram Юлии Тимошенко
Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Одета политик в бежевую куртку, юбку миди и черные ботильоны на высоком каблуке.

Юлия Владимировна отметила, что они готовы к встрече с оккупантами.

"Україна чинитиме опір! Русский военный корабль, иди нах..й!" – написала нардеп.

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