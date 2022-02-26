Юлія Тимошенко заплела косу і взяла до рук автомат Калашникова

Юлія Тимошенко заплела косу і взяла до рук автомат Калашникова

Народна депутатка готова до зустрічі з російськими окупантами.

Юлія Тимошенко зробила собі свою фірмову зачіску – заплела косу – і взяла до рук автомат Калашникова.

В Instagram і Facebook вона опублікувала фото, на якому зазнімкована разом з людьми, які тримають у руках зброю.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Одягнена політикиня у бежеву куртку, спідницю міді і чорні ботильони на високих підборах.

Юлія Володимирівна зазначила, що вони готові до зустрічі з окупантами.

"Україна чинитиме опір! Русский военный корабль, иди нах..й!" – написала нардепка.