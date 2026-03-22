Завершение эпохи переходных лидеров: эксперт о смерти патриарха Филарета

Валерий Пекарь проанализировал историческую роль патриарха Филарета

Со смертью патриарха Филарета в Украине окончательно завершается эпоха «переходного поколения» лидеров, сделавших карьеру во времена СССР.

Такое мнение высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь на своей странице в Facebook.

«Филарет был человеком переходного поколения. Начал еще в той эпохе, завершил уже в нынешней. Отсюда сложный баланс его недостатков и добродетелей, заслуг и недостатков, который имеет смысл анализировать разве что историкам. Вряд ли этот баланс мог быть принципиально другим», — пишет эксперт.

Он сравнил фигуру Филарета с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

«Крошечное меньшинство всегда жило в будущем. Таких единицы. Молимся о их здоровье и долголетии. Подавляющее большинство так и осталось в прошлом. Родившись и начав путь в Советском Союзе, они ментально в нем прожили всю жизнь, не в силах разорвать связь. Весомое меньшинство родилось в прошлом и нашло в себе силы сделать шаг в будущее. История оценит их именно с этой точки зрения. Вскользь вспомнит их ошибки и подсветит заслуги», — отмечает Пекарь.

Автор отмечает, что эпоха «промежуточных» лидеров завершена. Он выделяет ключевое изменение в духовной жизни страны:

Возглавление УГКЦ Блаженнейшим Святославом.

Избрание Блаженнейшего Эпифания предстоятелем ПЦУ.

По его мнению, оба духовных лидера воплощают энергию молодого поколения.

«Я и сам чувствую принадлежность к промежуточному поколению. И я рад, что моя эпоха завершается. Продолжение следует что-то другое. Не переключайтесь, будет интересно», — рассуждает эксперт.

Пекарь проводит параллель с библейской историей о выходе евреев из Египта. Как и поколение, 40 лет блуждающее по пустыне, современные лидеры переходного периода выполнили свою главную миссию — воспитали первое поколение свободных людей, даже если сами не смогли полностью избавиться от «рабства прошлого».

«Из всего поколения вышедших из Египта библейских евреев лишь двое заслужили право войти в Обещанную Землю. Остальные 600 с лишним тысяч остались в пустыне, не найдя в себе сил выжать рабство, но воспитав первое поколение свободных. Ни Моисей, ни Агарон не получили этого права», — подытожил он.

Напомним, 20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался патриарх Филарет.

Для справки.

На Объединительном соборе в декабре 2018 года УПЦ КП, УАПЦ и часть УПЦ МП объединились в новую церковную организацию — ПЦУ, которая впоследствии получила от Вселенского патриарха Томос об автокефалии (независимость). Однако экс-главе УПЦ КП Филарету не понравилось, что он не стал главой новой церкви, поэтому решил выйти из состава ПЦУ и объявил о «восстановлении» УПЦ КП. Его поддержали только два иерарха из России. ПЦУ во главе с митрополитом Эпифанием такого решения не признала.

Сейчас УПЦ КП — это малочисленная структура, которая почти не имеет приходов. Сразу после смерти патриарха Филарета новым главой УПЦ КП избрали архиепископа Сумского Никодима (Кобзаря). Это было сделано вопреки обычаям и канонам, требующим соблюдения 40-дневного траура за усопшим главой церкви. В то же время духовенство Владимирского кафедрального собора, похоже, не поддержало такие действия и решило присоединиться к ПЦУ.

Что интересно, несмотря на полномасштабную войну, в России продолжает действовать «Российский экзархат» УПЦ КП, во главе с одиозным митрополитом, который, в частности, восхваляет в соцсетях российского царя Николая II.

ПЦУ считала Филерета своим иерархом, называя «почетным патриархом» на «покое» (пенсии). Похороны Филерета совершает духовенство ПЦУ, а не малочисленной УПЦ КП.