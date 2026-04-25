Зверский удар России по Днепру: количество жертв снова возросло

Атака на Днепр

Реклама

Вечером 24 апреля российские войска снова атаковали Днепр. В результате вражеского удара возросло количество жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По словам чиновника, спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу города. Поисково-спасательная операция продолжается.

Реклама

При разборе завалов разбитой четырехэтажки чрезвычайники обнаружили и деблокировали еще одно тело погибшего.

Таким образом, в течение суток вражеские атаки на Днепр унесли жизни уже восьми человек.

По уточненным данным, в результате российских ударов по городу ранения получили 49 человек.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий.

Реклама

Около 03:24 глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что загорелись несколько пожаров. «Есть поврежденные дома», — написал он.

К слову, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В частности, под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.