Зверский удар России по Днепру: количество жертв снова возросло
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях при угрозе новых атак.
Вечером 24 апреля российские войска снова атаковали Днепр. В результате вражеского удара возросло количество жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
По словам чиновника, спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу города. Поисково-спасательная операция продолжается.
При разборе завалов разбитой четырехэтажки чрезвычайники обнаружили и деблокировали еще одно тело погибшего.
Таким образом, в течение суток вражеские атаки на Днепр унесли жизни уже восьми человек.
По уточненным данным, в результате российских ударов по городу ранения получили 49 человек.
Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий.
Около 03:24 глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что загорелись несколько пожаров. «Есть поврежденные дома», — написал он.
К слову, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.
В частности, под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.