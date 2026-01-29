Дівчинка випадково виявила метеорит старший за Землю

Уламок метеорита / © Getty Images

У місті Пенарт, Велика Британія, восьмирічна Аріана Черч випадково виявила найдавніший метеорит.

Як пише Wales Online, він старший за планету Земля.

Аріана приїхала до Пенарту влітку 2025 року з батьком Меттом та молодшою ​​сестрою Лейлою. Перебуваючи на пляжі, вона помітила два незвичайні камені. Один був схожий на шматок вулканічної породи, а другий привабив її незвичайною текстурою. Вона забрала їх додому.

Мати Аріани, Хейлі, порадила їй сховати каміння в скриньку і берегти їх.

Згодом дівчинка вирішила показати свої знахідки геологу. Чоловік припустив, що перший камінь утворився після останнього виверження вулкана в Іспанії. Другий камінь зацікавив його сильніше. Він був важким, холодним на дотик і мав дивний запах.

З дозволу дівчинки чоловік забрав зразок на вивчення. Вчені розрізали його та виявили всередині кристали, які можуть утворюватися лише у космосі. Вони визначили, що перед ними метеорит віком приблизно 4,5 мільярди років. Швидше за все, він був частиною планети, якої не існує.

Раніше повідомлялося, що чоловік виявив метеорит, старший за Землю. Коли Хоул передав зразок до Мельбурнського музею, фахівці зробили сенсаційне відкриття: це був метеорит типу H5, який старший за саму Землю. Геологи ідентифікували його за характерною «заплавленою» поверхнею, що утворилася при проходженні крізь атмосферу.