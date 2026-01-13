Французькі дипломати покидають Іран: Швеція та США закликали своїх громадян негайно залишити країну

Прапор Ірану / © Reuters

Реклама

Франція вивезла з Ірану персонал свого посольства через різке загострення безпекової ситуації, масові протести та силові дії з боку влади. Частина дипломатичної місії залишається в Тегерані для допомоги громадянам.

Про це інформує агентство AFP.

За даними джерел, французькі дипломати залишили Іран упродовж неділі та понеділка, 11–12 січня. Точну кількість евакуйованих не розголошують, однак зазвичай у посольстві Франції в Тегерані працює близько 30 співробітників.

Реклама

У відповідь на запит агентства у Міністерстві закордонних справ Франції повідомили, що дипломатична установа провела «реорганізацію місії, щоб вона могла виконувати свої обов’язки в поточних умовах».

У відомстві уточнили, що повного згортання роботи посольства не відбулося.

«Посол та критично важлива команда залишаються на місці, щоб надавати допомогу громадянам, які опинилися в Ірані», — заявили у МЗС Франції.

Рішення про евакуацію частини персоналу ухвалили через стрімке зростання рівня насильства в країні та погіршення безпекової ситуації.

Реклама

На тлі цих подій Державний департамент США також виступив із терміновим попередженням для американців, які перебувають в Ірані, закликавши їх негайно залишити країну. У заяві наголошується, що ситуація стає неконтрольованою, а евакуацію слід здійснювати самостійно, не розраховуючи на допомогу Вашингтона.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Швеції посилило рекомендації щодо поїздок до Ірану та закликало всіх своїх громадян терміново виїхати з країни через різке погіршення безпекових умов.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосили про жорсткі торговельні обмеження проти країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Ми раніше інформували, що під час протестів, які охопили Іран і тривають уже другий тиждень, загинули понад 500 людей, ще більш як 10 тисяч осіб опинилися під вартою.