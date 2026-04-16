Масштабний блекаут стався через ситуацію в Ормузі: ціла країна у темряві

Війна на Близькому Сході та дефіцит газу / © Associated Press

Реклама

Пакистан опинився на межі серйозної енергетичної кризи. По всій країні фіксують тривалі відключення електроенергії через нестачу скрапленого природного газу. Причиною стали перебої з постачанням на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними Міністерства енергетики Пакистану, дефіцит електроенергії сягнув 4 500 мегаватів у вечірні години — це близько чверті загального попиту.

Реклама

Влада попереджає, що планові відключення (load shedding) у деяких регіонах уже перевищують дві години. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про значно довші перебої — до 14 годин, особливо у сільській місцевості.

Причина блекаута — блокування Ормузької протоки

Ключовим фактором кризи стала війна в регіоні, яка фактично заблокувала Ормузьку протоку — важливий маршрут для транспортування енергоносіїв. Крім того, Катар був змушений призупинити експорт зі свого найбільшого у світі заводу з виробництва LNG після атак на початку березня.

Ситуація вже серйозно вдарила по економіці країни. За словами президента Федерації торгово-промислових палат Пакистану Атіфа Ікрама Шейха, підприємства щодня залишаються без електроенергії приблизно на вісім годин.

«Промисловість стикається з приблизно вісьмома годинами відключень на добу. Це негативно вплине як на експорт, так і на внутрішнє виробництво», — зазначив він.

Реклама

Ситуація із газом в Пакистані

Пакистан майже повністю залежить від імпорту скрапленого газу з Катару для виробництва електроенергії. Наразі влада розглядає можливість закупівлі альтернативного палива на спотовому ринку, однак його висока вартість залишається серйозною перешкодою.

Енергетична криза розгортається на тлі дипломатичних зусиль Ісламабада — країна готується приймати новий раунд переговорів між Іраном та США.

Водночас уряд намагається стабілізувати фінансову ситуацію: нещодавно Пакистан отримав 3 млрд доларів фінансової допомоги від Саудівської Аравії, що може допомогти покрити зовнішні боргові зобов’язання.