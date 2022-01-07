МВС Казахстану заявило про 26 вбитих демонстрантів під час протестів

Ще тисячі людей було затримано.
У Казахстані в Алмати, де тривають масові протести від початку 2022 року, силовиками було вбито 26 людей, ще 18 поранено. Загалом затримано понад 3 тис. протестувальників, яким можуть загрожувати довічні терміни.
Про це повідомила пресслужба МВС країни, інформує місцевий телеканал "Хабар 24".
У МВС Казахстану кажуть, що також загинуло 18 силовиків. Ще 748 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії постраждали.
"Наразі затримано понад 3 тисячі людей, ліквідовано 26, ще 18 поранено", - цитує телеканал МВС.
Усі будівлі міських та районних акіматів (регіональний орган виконавчої влади в Казахстані, районна державна адміністрація), відділення поліції в країні взяті під контроль.
За даними тамтешніх ЗМІ, сьогодні, 7 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернеться до жителів країни. За його словами, контртерористичні операції в Казахстані триватимуть "до повного знищення бойовиків".
Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Утім Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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