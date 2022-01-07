"Ми простий народ, не терористи": що зараз відбувається у Казахстані

Люди не розходяться додому.
У Казахстані, зокрема Алмати, продовжуються протистояння силовиків та учасників протесту.
Кадри зіткнень з'явилися в Інтернеті, повідомляє Uzbek Opposition Irmatov у сервісі мікроблогів Twitter.
Кадри зіткнень в Алмати, які йдуть в ці хвилини у місті pic.twitter.com/XIpnoBvkWc— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022
За його інформацією, машина знімальної групи телеканалу "Алмати" потрапила під обстріл "миротворців" у районі резиденції президента. Водій загинув, журналіста поранено. Знімальна група їхала на запрошення місцевої влади, щоб зняти там репортаж.
Мирні демонстранти стоять із написом на плакаті: "Ми простий народ, ми не терористи".
Місцеві видання пишуть, що у Алмати знову неспокійно. Чути постріли та вибухи. Очевидці повідомляють, що зіткнення розпочалися у районі площі Республіки.
Перше відео, записане вже 7 січня, площа Інтимак в Актау. Ніхто не «розходиться по будинках», народу побільшало. pic.twitter.com/Lbe7MuiOj4— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022
В інших містах люди також виходять на протести.
Нагадаємо, що на територію Казахстану, де п'ятий день продовжуються зіткнення між правоохоронцями та мітингувальниками, вже прибули перші російські підрозділи зі складу миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За даними ЗМІ, до складу сил ОДКБ направили підрозділи 45-ї окремої бригади спецпідрозділів ВДВ Росії, іванівського та ульяновського з'єднань ВДВ.
Тим часом генсек ОДКБ Станіслав Зась доводив "миротворцям" ОДКБ застосовувати зброю для відбивання атаки від мітингувальників .
Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Втім, Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ, відмовився спрямовувати свої військові до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.
Що відбувається у Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.
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