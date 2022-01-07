"Мы простой народ, не террористы": что сейчас происходит в Казахстане

Люди не расходятся по домам.
В Казахстане, в частности Алматы продолжаются противостояния силовиков и участников протеста.
Кадры столкновений появились в Интернете, - сообщает Uzbek Opposition Irmatov в сервисе микроблогов Twitter.
Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе pic.twitter.com/XIpnoBvkWc— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022
По его информации, машина съемочной группы телеканала «Алматы» попала под обстрел "миротворцев" в районе резиденции президента. Водитель погиб, журналист ранен. Съемочная группа ехала по приглашению местных властей, чтобы снять там репортаж.
Мирные демонстранты стоят с надписью на плакате: "Мы простой народ, мы не террористы".
Местные издания пишут, что в Алмате снова неспокойно. Слышны выстрелы и взрывы. Очевидцы сообщают, что столкновения начались в районе площади Республики.
Первое видео,записанное уже 7 января, площадь Ынтымак в Актау. Никто не «расходится по домам»,народа стало больше. pic.twitter.com/Lbe7MuiOj4— Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022
В других городах люди также выходят на протесты.
Напомним, что на территорию Казахстана, где пятый день продолжаются столкновения между правоохранителями и митингующими, уже прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным СМИ, в состав сил ОДКБ направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.
Между тем, генсек ОДКБ Станислав Зась дозводил "миротворцам" ОДКБ применять оружие для отражения атаки от митингующих.
Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
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