"Мы простой народ, не террористы": что сейчас происходит в Казахстане

"Мы простой народ, не террористы": что сейчас происходит в Казахстане

Люди не расходятся по домам.

В Казахстане, в частности Алматы продолжаются противостояния силовиков и участников протеста.

Кадры столкновений появились в Интернете, - сообщает Uzbek Opposition Irmatov в сервисе микроблогов Twitter.

Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе pic.twitter.com/XIpnoBvkWc — Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022

По его информации, машина съемочной группы телеканала «Алматы» попала под обстрел "миротворцев" в районе резиденции президента. Водитель погиб, журналист ранен. Съемочная группа ехала по приглашению местных властей, чтобы снять там репортаж.

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Мирные демонстранты стоят с надписью на плакате: "Мы простой народ, мы не террористы".

Местные издания пишут, что в Алмате снова неспокойно. Слышны выстрелы и взрывы. Очевидцы сообщают, что столкновения начались в районе площади Республики.

Первое видео,записанное уже 7 января, площадь Ынтымак в Актау. Никто не «расходится по домам»,народа стало больше. pic.twitter.com/Lbe7MuiOj4 — Uzbek Opposition Irmatov (@IrmatovUzbek) January 6, 2022

В других городах люди также выходят на протесты.

Напомним, что на территорию Казахстана, где пятый день продолжаются столкновения между правоохранителями и митингующими, уже прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным СМИ, в состав сил ОДКБ направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

Между тем, генсек ОДКБ Станислав Зась дозводил "миротворцам" ОДКБ применять оружие для отражения атаки от митингующих.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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