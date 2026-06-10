Піт Гегсет / © Associated Press

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Від моменту призначення Піта Гегсета на посаду міністра оборони США у Пентагоні відбулися масштабні кадрові зміни, а внутрішня культура відомства зазнала суттєвих змін.

Про це йдеться в матеріалі CNN з посиланням на чинних і колишніх американських посадовців.

За даними телеканалу, від початку роботи Гегсета з посад було звільнено понад 20 старших офіцерів. Співрозмовники видання стверджують, що у відомстві сформувалася атмосфера невизначеності та побоювань щодо можливих кадрових рішень.

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«Усе, що ми робили щодня, ми розраховували: „Чи збереже це боса на роботі, чи призведе до його звільнення?“ Кожен день, кожне рішення, яке ми приймали, було фактором планування… Дуже незвично, щоб це враховували так серйозно», — розповів виданню чиновник Пентагону.

Як зазначає CNN, після приходу Гегсета співробітники дедалі частіше намагалися не привертати увагу керівництва та уникати будь-яких дій, які могли б викликати резонанс.

Журналісти називають показовим звільнення Ренді Джорджа з посади начальника штабу Сухопутних військ США. За словами джерел, це рішення стало «частиною невизначеної культурної війни, яку Гегсет хоче залишити собі у спадок».

При цьому, за інформацією співрозмовників телеканалу, міністр оборони не пояснив колегам причин такого кадрового рішення.

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Джерела також стверджують, що Гегсет нерідко ухвалює рішення без попередніх консультацій із командирами, що ускладнює планування військових операцій. За їхніми словами, про майбутню війну з Іраном було поінформовано обмежене коло представників Пентагону, що створило додаткові труднощі після початку бойових дій.

«В Пентагоні спостерігається брак чітких внутрішніх процесів, спричинених масовою параноєю. Все вирішується в кожному окремому випадку, тому що немає делегування повноважень — немає довіри. А якщо немає делегування чи довіри, політичні рішення не можуть бути прийняті», — пояснив виданню посадовець Пентагону на умовах анонімності.

За даними CNN, після початку війни з Іраном Гегсет значну увагу приділяв публічному висвітленню операції та її презентації як успіху. Водночас, коли почали виникати проблеми, він зосередився на пошуку джерел витоків інформації.

Співрозмовники телеканалу стверджують, що для цього глава Пентагону неодноразово допитував військовослужбовців та намагався чинити на них психологічний тиск.

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Раніше повідомлялося, що найближчим часом з’являться новини щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес США, але виплати яких затримуються через процедури в Пентагоні.

Ми раніше інформували, що голова Пентагону заявив, що рішення щодо витрат на допомогу Україні координуватимуть із командуванням США в Європі, але термінів не назвав.

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