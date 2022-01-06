Протести в Казахстані: Лукашенко заявив, що мітингувальники мають стати навколішки перед силовиками

Протести в Казахстані: Лукашенко заявив, що мітингувальники мають стати навколішки перед силовиками

Самопроголошений президент назвав події в Казахстані "повчальними" для Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протестувальники в Казахстані мають піти на переговори з владою та попросити вибачення у військових.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

"Я хочу просто звернутися від білорусів до цих ось, ну їх бандитами хтось називає, різні там люди... До цих протестувальників. Я б їм просто сказав: ну пошуміли, покричали — вистачить", — сказав він.

Самопроголошений президент вважає, що казахстанці мають "домовлятися, поки що далеко не зайшли".

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"Там протиріччя між кланами, групами дай боже які, ще треба буде домовитися. Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб цю тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, для переговорів", — сказав білоруський диктатор.

Лукашенко назвав події в Казахстані "навчальними" для Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що у Казахстані може повторитися "український сценарій".

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

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