Що за висип на шиї Трампа: у Білому домі пояснили причину дивних плям

Президент США Дональд Трамп з висипом на шиї / © Getty Images

Після появи резонансних фото президента США Дональда Трампа з висипом на шиї, його особистий лікар Шона Барбабелли виступив із офіційним поясненням. Медик розповів, що саме спричинило почервоніння у 79-річного політика.

Про це повідомляє Lad Bible.

Особистий лікар Трампа виступив із заявою після того, як у Мережі з’явилися фото, на яких у президента США помітна велика висипка з кіркою на шиї. Обговорення стану здоров’я 79-річного політика активізувалися після церемонії вручення Медалі Пошани 2 березня, де почервоніння стало добре видно.

Останнім часом тема самопочуття очільника Білого дому вже не раз ставала приводом для чуток — зокрема в лютому, коли Трампа помітили з макіяжем на руці, що, за припущеннями, мав приховати синці.

Причина висипу на шиї Трампа

Як заявив Барбабелла, подразнення на шиї у Трампа пов’язане з використанням крему як «профілактичного засобу для шкіри».

«Президент Трамп використовує дуже поширений крем на правій стороні шиї, який є профілактичним засобом для шкіри. Президент застосовує це лікування протягом одного тижня, і почервоніння, як очікується, триватиме кілька тижнів», — пояснив лікар американського лідера.

Водночас медик не розкрив, для чого саме призначений препарат і з якою метою Трамп проходить таке лікування.

Стан здоров’я Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, напередодні на церемонії в Білому домі у Трампа помітили червону пляму на шиї, що разом із нещодавніми синцями на руках поновило дискусії про його стан здоров’я. Попри запевнення політика у чудовій формі, фізіотерапевт Адам Джеймс припустив наявність у президента США неврологічних симптомів, зокрема лобно-скроневої деменції. За оцінкою фахівця, характер прогресування ознак може вказувати на серйозні ризики для життя Трампа найближчими роками.

Зауважимо, у серпні 2025 року Трамп вкотре привернув увагу використанням тонального крему на руках, яким він намагався приховати синці. Пресслужба Білого дому пояснює ці сліди частими рукостисканнями, прийманням аспірину та діагностованою хронічною венозною недостатністю. Попри запевнення адміністрації у «чудовій формі» 79-річного президента США, набряки на його щиколотках та відсутність змін у способі життя для лікування судин викликають у преси нові питання щодо реального стану його здоров’я.