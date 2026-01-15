США оцінили купівлю Гренландії у $700 млрд, а Данія зміцнює військову присутність

Гренландія / © Associated Press

Якщо США вдасться придбати Гренландію, то за неї можуть заплатити до 700 млрд доларів. Держсекретарю Марко Рубіо доручено у найближчі тижні підготувати пропозицію з покупки острова.

Про це пише видання NBC News з посиланням на джерела.

«Оцінка була складена вченими та колишніми американських чиновниками в рамках планування щодо прагнення Трампа придбати острів площею 2 071 944 квадратних кілометрів. $700 млрд — це понад половини річного бюджету Міністерства війни США», — зазначають журналісти.

За даними видання, деякі посадовці Білого дому кажуть, що США можуть використати силу, щоб захопити Гренландію. Більш ймовірним сценарієм вважається покупка або формування нового союзу з островом.

«Один з варіантів включає формування так званого пакту про вільну асоціацію з Гренландією. Угода включатиме фінансову допомогу США в обмін на безпекову присутність. Штати мають аналогічні угоди з Республікою Маршаллові Острови, Федеративними Штатами Мікронезії та Республікою Палау, а додавання Гренландії до цього списку може частково задовольнити бачення Трампа щодо американської гегемонії в Західній півкулі та стати менш дорогим, ніж покупка острова за 500-700 мільярдів доларів», — вважають у медіа.

Телерадіокомпанія DR пише, що Міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Йдеться, серед іншого, про солдатів із підрозділів сухопутних військ, які мають посилити військову присутність Збройних сил Данії в Гренландії.

Значна частина інших сил данського війська, зокрема бойові підрозділи сухопутних військ, пов’язані військовими зобов’язаннями в країнах Балтії.

Телерадіокомпанія зазначила, що в аеропорт Нуука ввечері, 13 січня, приземлився літак Challenger данських ВПС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.

Джерела зазначають, що в оточенні Трампа натхненні нещодавньою операцією США у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро, і розглядають її як прецедент для більш рішучих дій.

Водночас керівництво американських штабів, за даними ЗМІ, чинить опір цим планам. Військові вважають, що вторгнення буде незаконним і не отримає підтримки Конгресу США.

Після повернення до Білого дому у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв про наміри включити Гренландію до складу США. У січневому інтерв’ю The Atlantic він назвав острів «абсолютно необхідним» для оборони США.

Тим часом сенатор Рубен Гальєго оголосив про намір внести резолюцію, яка забороняє США будь-яке вторгнення до Гренландії. Політик закликає не дозволяти Трампу діяти імпульсивно і втручатися у справи інших країн.