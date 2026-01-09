Трамп заявив, що йому не потрібне міжнародне право

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародне право та міждержавні договори не є визначальними для його рішень щодо застосування військової сили, а єдиним реальним обмеженням для нього залишається власна мораль.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

На запитання журналістів про межі його глобальної влади Трамп відповів, що вони зводяться до «власного розуму та моралі». За його словами, міжнародні норми можуть застосовуватися до США лише тоді, коли він сам вважає це доцільним.

Водночас Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, що для нього важливіше — збереження НАТО чи отримання контролю над Гренландією, однак визнав, що «можливо доведеться робити вибір». Він також заявив, що Північноатлантичний альянс без участі США фактично не має сенсу.

З його слів, «володіння є дуже важливим», і він не вважає визначальним той факт, що острів перебуває під контролем союзника по НАТО — Данії.

Трамп також торкнувся теми війни в Україні, заявивши, що його політика була «дуже лояльною до Європи», і без його дій Росія, за його словами, «вже мала б усю Україну».

Раніше повідомлялося, що Трамп виявився складнішим партнером для президента Росії Володимира Путіна, ніж очікували у Кремлі. Зокрема, у грудні команда Трампа задекларувала намір досягти «стратегічної стабільності з Росією». Однак ця заява майже одразу вступила в конфлікт з іншим ключовим завданням очільника Білого дому — демонстрацією сили Сполучених Штатів на міжнародній арені.