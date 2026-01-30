У кількох містах Фінляндії виявили радіоактивні речовини: їхнє джерело невідоме

Радіоактивне забруднення

У трьох містах Фінляндії усередині січня було зафіксовано підвищену концентрацію радіоактивних речовин у повітрі. Джерело забруднення наразі невідоме.

Про це повідомили в п’ятницю, 30 січня, в Управлінні з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK).

Зразки частинок були зібрані 12-19 січня. У місті Рованіємі було виявлено радіоактивний марганець (Mn-54), залізо (Fe-59) та кобальт (Co-60). Зразок з міста Куопіо містив лише кобальт. Зразок, зібраний з Іматри, містив марганець, залізо, кобальт, а також ніобій (Nb-95).

«Радіоактивні речовини, які були виявлені, утворюються, серед іншого, на атомних електростанціях під час експлуатації та можуть потрапляти в повітря, наприклад, під час технічного обслуговування», — йдеться у повідомленні.

У STUK зазначили, що виявлені радіоактивні речовини не походять з фінських атомних електростанцій.

При цьому у повідомленні додали, що концентрації речовин були дуже малими та не завдавали жодної шкоди людям чи навколишньому середовищу.

Нагадаємо, на спеціальному засіданні МАГАТЕ 30 січня було оголошено заяву Євросоюзу про загрозу ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетичних об’єктах.