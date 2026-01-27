Ядерний ультиматум Кремля: як РФ шантажує США і чим це може обернутися для України

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями, аби підштовхнути Сполучені Штати Америки до поступок Україні в обмін на нормалізацію американо-російських відносин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують інтерв’ю одному росЗМІ, яке дав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Зокрема, під час розмови йшлося про новий договір щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 лютого 2026-го.

Медведєв повторив пропозицію президента-диктатора країни-агресорки Володимира Путіна неофіційно погодитися дотримуватися умов Нового СНО ще на рік після закінчення терміну його дії. Втім, лише за умови якщо США зроблять те саме. Медведєв заявив, що у Вашингтоні поки не відреагували на цю пропозицію, і що перспективи ширшої співпраці між країнами у сфері контролю над озброєннями залежать від прийняття Штатами пропозиції Кремля.

Медведєв заявив, що США і РФ повинні спочатку нормалізувати двосторонні відносини, перш ніж Москва зможе співпрацювати щодо двосторонніх заходів контролю над озброєннями. Він також висловив ледь завуальовані погрози, якщо Білий дім не переключить свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між країнами — як того бажає Кремль.

За словами російського посадовця, співпраця між Вашингтоном і Москвою у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності. Втім, він зухвало попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності.

Окрім того, Медведєв стверджував, що РФ протидіятиме будь-яким загрозам своїй безпеці, згадавши водночас балістичні ракети «Буревісник» і «Орєшнік», а також безпілотний підводний апарат «Посейдон», які країна дебютувала 2024-2025-го.

В ISW наголошують, що «фюрер» Путін та високопосадовці Кремля неодноразово демонстрували, що Російська Федерація не відступає від початкових військових вимог і має намір досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не може зробити це за допомогою дипломатії.

«Кремлівські чиновники часто наголошували на відданості вимогам Росії щодо гучних переговорів, зокрема після саміту США та Росії на Алясці у серпні 2025-го, а також тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня», — йдеться у звіті.

примітно, що від моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025-го РФ намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між країнами, щоб відвернути увагу Америки від мирних зусиль в Україні та почала використовувати Договір СНО-3 в цих зусиллях влітку-восени 2025 року.

«Кремль, ймовірно, прагне переконати США поступитися російським вимогам до України в обмін на покращення двосторонніх відносин між Штатами і Росією. Кремль може прагнути змусити Вашингтон відмовитися від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори про стратегічні озброєння, що дозволить Росії безперешкодно продовжувати свою війну та без тиску США щодо значних поступок», — підсумовують американські фахівці.

Мирні переговори

В столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі 23-24 січня відбулися тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії. У Білому домі назвали їх історичними. Як заявила прессекретарка адміністрації США Керолайн Левітт, зустріч не отримала широкого розголосу, однак має велике значення, адже американській стороні вдалося посадити за один стіл делегації обох сторін війни з метою пошуку шляхів до припинення бойових дій.

Вона додала, що Дональд Трамп залишається безпосередньо залученим у процес врегулювання війни та регулярно отримує доповіді від свого спецпредставника Стіва Віткоффа, а також від радника Джареда Кушнера.

Зі свого боку президент України Зеленський зауважив, що це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. «На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», — повідомив глава держави.

Нагадаємо, після атаки на Львівську область Медведєв опублікував відео удару «Орешніком» і пригрозив Макрону, який заявив про готовність направити до України близько 6000 солдатів після укладення мирної угоди.