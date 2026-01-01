- Дата публікації
У польському аеропорту затримали 23-річного українця — у чому його підозрюють
Суд вже обрав запобіжний захід, справу розслідують спецслужби.
У варшавському аеропорту Окенце затримали 23-річного громадянина України, який мав при собі пристрій для заглушення радіосигналів, що працює у частотах, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.
Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
Чоловік сидів у кав’ярні протягом декількох годин в загальнодоступній зоні термінала з розкладеним ноутбуком та обладнанням, що викликало підозру служб безпеки.
Після затримання хлопець не зміг пояснити, з якою метою перебуває в аеропорту та навіщо мав незаконний пристрій.
За даними прокуратури, затриманому інкримінують спробу дій, що загрожують безпеці повітряного руху. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на один місяць.
Наразі слідчі перевіряють вилучені ноутбук, телефон і сам глушник, а також не виключають залучення Агентства внутрішньої безпеки Польщі.
Нагадаємо, 31 грудня стало відомо, що у Польщі група людей напала на українця та ображала його через національність. Посол України Василь Боднар вже прокоментував інцидент та наголосив на неприпустимості мови ненависті. Дипломат закликав до об’єктивного розслідування справи.