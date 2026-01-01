Українець потрапив під арешт через глушник сигналів Фото ілюстративне / © Pixabay

У варшавському аеропорту Окенце затримали 23-річного громадянина України, який мав при собі пристрій для заглушення радіосигналів, що працює у частотах, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Чоловік сидів у кав’ярні протягом декількох годин в загальнодоступній зоні термінала з розкладеним ноутбуком та обладнанням, що викликало підозру служб безпеки.

Після затримання хлопець не зміг пояснити, з якою метою перебуває в аеропорту та навіщо мав незаконний пристрій.

За даними прокуратури, затриманому інкримінують спробу дій, що загрожують безпеці повітряного руху. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на один місяць.

Наразі слідчі перевіряють вилучені ноутбук, телефон і сам глушник, а також не виключають залучення Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Нагадаємо, 31 грудня стало відомо, що у Польщі група людей напала на українця та ображала його через національність. Посол України Василь Боднар вже прокоментував інцидент та наголосив на неприпустимості мови ненависті. Дипломат закликав до об’єктивного розслідування справи.