У школах дозволили бити палицями хлопців за булінг

Для безпеки учнів дотримуватимуться суворих протоколів / © ONET

Реклама

Сінгапур дозволив застосовувати тілесні покарання до хлопців, які знущаються з інших учнів, зокрема онлайн.

Про це повідомляє The Guardian.

Тепер за новими правилами, хлопцям від 9 років можуть призначати до трьох ударів батогом. Міністр освіти країни Десмонд Лі заявив, що це буде можливо лише тоді, коли інші способи впливу не спрацювали.

Реклама

Він наголосив, що кожен такий випадок має погоджувати директор школи, а виконувати покарання зможуть тільки певні працівники. Також школи повинні оцінювати зрілість учня і те, чи допоможе таке покарання усвідомити провину.

Після цього учням обіцяють психологічну підтримку та контроль за їхньою поведінкою і навчанням. До дівчат тілесні покарання не застосовуватимуть. Їх за булінг залишатимуть після уроків, відсторонятимуть від занять або знижуватимуть оцінки за поведінку.

Нагадаємо, булінг у школах та онлайн припинив бути поодинокими випадками, він перетворюється на системну проблему, яка торкається дедалі більшої кількості підлітків. Сьогодні кожен п’ятий підліток зізнається, що стикався з булінгом. І це не лише про образи в коридорах школи. Це про психологічний тиск, кібербулінг, ізоляцію та втрату відчуття безпеки.

Новини партнерів