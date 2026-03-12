Українці отримали право на нову допомогу в низці країн: що відомо про зміни

Правнича допомога / © pexels.com

Реклама

Верховна Рада підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці у 28 країнах зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу без зайвої бюрократії.

Про це свідчить інформація у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Що дає приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя?

Рада 12 березня ухвалила закон «Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя». Документ був внесений на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським та зареєстрований під №0304.

Реклама

Приєднання до цієї Конвенції відкриває для громадян України можливість простіше користуватися системою безоплатної правничої допомоги в інших державах, що є учасниками документа. Зокрема, це стосується судових проваджень у цивільних та господарських справах. Крім того, рішення створює правову основу для посилення співпраці між Україною та іншими країнами-учасницями Конвенції у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Безкоштовна юридична допомога для українці — перелік країн

Учасниці Конвенції — 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Рика, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Приєднання до Конвенції є частиною міжнародних зобов’язань України на шляху до євроінтеграції. Зокрема, це один із кроків у реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права.

Допомога для українських біженців у Європі — останні новини

До слова, українцям у Великій Британії подовжили термін подавання документів на подовження віз від 28 до 90 днів до закінчення чинної. Загалом у країні перебувають понад 300 тис. українців, чиї дозволи тепер можна подовжити ще на 18 місяців. Уряд наголошує, що Британія залишатиметься безпечним притулком стільки, скільки триватиме війна.

Реклама

Зауважимо, чеська влада розробляє нову економічну стратегію для пришвидшення працевлаштування українських біженців та спрощення набирання іноземців. Чехія гостро потребує українських фахівців у сферах будівництва, охорони здоров’я та догляду за літніми людьми, оскільки без них ці галузі не зможуть функціонувати.