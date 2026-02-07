В одному з регіонів США платять до $3500 тим, хто проживе тут понад 9 місяців

Долари / © Pexels

Реклама

В американському штаті Аляска усі мешканці отримують доплату від $1000 до $3500 лише тому, що вони живуть у цій місцевості із суворим арктичним кліматом.

Про це розповіла українка Катерина Куликовська, яка з родиною живе в Фербенксі, що на Алясці.

За її словами, дивіденди виплачують усім — від новонароджених до людей похилого віку. Джерело цих доходів — нафта, яку видобувають у цьому штаті.

Реклама

«Кожен раз сума різна: буває $2000 на людину, бувало $3500, а бувало тільки $1000 на рік», — розповіла українка.

Для сім’ї із чотирьох осіб такі доплати є суттєвим поповненням бюджету. Однак, враховуючи, що середні виплати становлять близько $1500, це не така й велика плата за життя в умовах, коли в деякі періоди температура повітря не буває вищою, ніж -30 градусів.

При цьому, як зауважила Куликовська, отримувати дивіденди можуть лише так звані «резиденти Аляски» — ті, що прожили тут 9 місяців і більше, ніколи не були судимими, мають громадянство США або хоча б грін-карту.

«Програма U4U та всі візи — не рахуються. Тому, друзі, дивіденди не привід жити на Алясці», — наголосила українка.

Реклама

Нагадаємо, українська блогерка, яка після року життя в Польщі переїхала до Азії, розповіла про власний досвід проживання у країнах регіону та спростувала поширені уявлення про побут, медицину й безпеку.