В ООН зробили заяву через російську атаку на українську енергетику

ООН обурена масованими ударами Росії по Україні / © unsplash.com

Реклама

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк висловив обурення через повторні масштабні удари Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, атаки минулої ночі спричинили відключення опалення та електропостачання у великих містах, зокрема в Києві та Одесі.

Про це йдеться у заяві Тюрка 20 січня.

«Це відбувається в той час, коли українці потерпають від сильних морозів, вночі температура опускається нижче -10 °C», — зазначив Тюрк.

Реклама

Він підкреслив, що цивільне населення зазнає основного удару від атак і що вони «можуть бути описані лише як жорстокі».

«Цілеспрямовані удари по цивільних та цивільній інфраструктурі є явним порушенням правил ведення війни», — додав комісар.

У Києві мер міста повідомив, що цього ранку 5635 багатоповерхових житлових будинків залишилися без опалення, майже 80% із яких нещодавно відновили тепло після подібних атак 9 січня. Через це сотні тисяч сімей залишилися без опалення, а деякі райони, включно з частиною Києва, також залишилися без водопостачання.

Тюрк нагадав, що Російська Федерація продовжує завдавати удари попри численні дані про їхній руйнівний вплив на цивільне населення. Від жовтня 2025 року російські війська здійснили систематичні масштабні удари по енергетичній інфраструктурі України у щонайменше 20 регіонах.

Реклама

Подібні атаки минулого року вже спричинили чергові відключення електроенергії по всій країні, що тривали до 18 годин на день.

«Закликаю російську владу негайно припинити ці атаки. Жахливо бачити, як страждає цивільне населення», — додав Верховний комісар.

Нагадаємо, 20 січня постраждали кілька українських електропідстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Окрім того, були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій.