Як жити довго і щасливо: 93-річна жінка поділилась своїм секретом
93-річна довгожителька розкрила правила свого міцного здоров’я.
Для довгого та здорового життя не обов’язково слідувати дорогим трендам боротьби зі старінням. 93-річна Сушумна, колишня менеджерка з продажу, яка зараз проживає у Каліфорнії, довела це власним прикладом. Її історія про самозабезпечення, рух та духовність стала віральною в мережі.
Про це пише NDTV.
Попри поважний вік, жінка не має серйозних проблем зі здоров’ям, окрім легкого артриту. За словами її знайомого Камеля Джабера, секрет Сушумни полягає у відсутності надмірностей та життєвому оптимізмі.
Основними складовими її режиму є:
Цільне харчування: вживання натуральної їжі невеликими порціями.
Постійний рух: щоденні легкі фізичні навантаження замість інтенсивних тренувань.
Соціальна активність: регулярне спілкування з друзями та близькими.
Духовність: життя згідно з вірою та збереження внутрішнього спокою.
«Вона завжди позитивна, глибоко релігійна та щаслива. Секрет міцного здоров’я часто простіший, ніж люди думають», — зазначає Камель Джабер.
Він також додав, що Сушумна практично не вживає ліків протягом останніх десятиліть.
Після завершення успішної корпоративної кар’єри у 2001 році, Сушумна присвятила себе духовному розвитку. Зараз вона ділить свій час між районом затоки Сан-Франциско та духовною громадою в Тамілнаді (Індія), куди щороку відправляється на тривалий час. Таке поєднання активного західного життя та східних духовних практик допомагає їй зберігати ясний розум і незалежність.
Історія 93-річної жінки викликала хвилю захоплення у соціальних мережах. Користувачі називають її приклад «старінням із витонченістю».
«93 роки, і вона живе з незалежністю, радістю та цілеспрямованістю. Це супер», — прокоментував один із підписників.
Інші користувачі відзначають, що досвід Сушумни надихає їх більше подорожувати та приділяти увагу простій їжі, а не складним дієтам.
Нагажаємо, науковці запевняють, що наш організм постійно подає сигнали, які свідчать про його потенціал до довголіття — треба лише знати, на що звернути увагу.