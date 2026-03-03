ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Як жити довго і щасливо: 93-річна жінка поділилась своїм секретом

93-річна довгожителька розкрила правила свого міцного здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
93-річна довгожителька розкрила правила свого міцного здоров’я.

93-річна довгожителька розкрила правила свого міцного здоров’я. / © соцмережі

Для довгого та здорового життя не обов’язково слідувати дорогим трендам боротьби зі старінням. 93-річна Сушумна, колишня менеджерка з продажу, яка зараз проживає у Каліфорнії, довела це власним прикладом. Її історія про самозабезпечення, рух та духовність стала віральною в мережі.

Про це пише NDTV.

Попри поважний вік, жінка не має серйозних проблем зі здоров’ям, окрім легкого артриту. За словами її знайомого Камеля Джабера, секрет Сушумни полягає у відсутності надмірностей та життєвому оптимізмі.

Основними складовими її режиму є:

  • Цільне харчування: вживання натуральної їжі невеликими порціями.

  • Постійний рух: щоденні легкі фізичні навантаження замість інтенсивних тренувань.

  • Соціальна активність: регулярне спілкування з друзями та близькими.

  • Духовність: життя згідно з вірою та збереження внутрішнього спокою.

«Вона завжди позитивна, глибоко релігійна та щаслива. Секрет міцного здоров’я часто простіший, ніж люди думають», — зазначає Камель Джабер.

Він також додав, що Сушумна практично не вживає ліків протягом останніх десятиліть.

Після завершення успішної корпоративної кар’єри у 2001 році, Сушумна присвятила себе духовному розвитку. Зараз вона ділить свій час між районом затоки Сан-Франциско та духовною громадою в Тамілнаді (Індія), куди щороку відправляється на тривалий час. Таке поєднання активного західного життя та східних духовних практик допомагає їй зберігати ясний розум і незалежність.

Історія 93-річної жінки викликала хвилю захоплення у соціальних мережах. Користувачі називають її приклад «старінням із витонченістю».

«93 роки, і вона живе з незалежністю, радістю та цілеспрямованістю. Це супер», — прокоментував один із підписників.

Інші користувачі відзначають, що досвід Сушумни надихає їх більше подорожувати та приділяти увагу простій їжі, а не складним дієтам.

Нагажаємо, науковці запевняють, що наш організм постійно подає сигнали, які свідчать про його потенціал до довголіття — треба лише знати, на що звернути увагу.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie