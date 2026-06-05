Купили церкву 1872 року і виявили приховану кімнату: куди ведуть таємничі вікна

Пара знайшла приховану кімнату в церкві / © скриншот

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Пара зі штату Нью-Йорк, яке відновлює церкву 1872 року, зацікавила мільйони користувачів соцмереж незвичайною знахідкою. Під час ремонту будівлі вони помітили два зовнішні вікна, які, схоже, не відповідають жодному приміщенню всередині.

Про це повідомило видання Newsweek.

31-річна Лорен Гундерман розповіла, що разом зі своїм партнером займається реставрацією колишньої пресвітеріанської церкви 1872 року у містечку Вотервілл на півночі штату Нью-Йорк. Після завершення робіт подружжя хоче використовувати історичну споруду для проведення весіль та інших святкових заходів.

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Під час ремонту власники помітили двоє зовнішніх вікон, які, здавалося, не належали жодному приміщенню всередині будівлі. Це породило припущення про існування прихованого простору, тож вони вирішили з’ясувати, що саме розташоване за загадковими вікнами.

Перебіг пошуків пара регулярно показує у соцмережах. Зокрема, у відео, оприлюдненому 25 травня в Instagram-акаунті @127eastmain, вони досліджували простір під стелею, де натрапили на отвір, закритий дошками. Саме там, на їхню думку, міг бути прохід до невідомої кімнати.

Коли дерев’яне перекриття демонтували, власники оглянули простір за допомогою телефона. Проте очікуваного приміщення вони не виявили. За словами Гундерман, замість цього вдалося побачити лише додаткові конструктивні елементи будівлі.

Історія швидко привернула увагу користувачів мережі. Відео про пошуки загадкової кімнати переглянули понад 4,9 мільйона разів, а кількість вподобань перевищила 137 тисяч. У коментарях люди висували різні версії щодо того, що може ховатися за вікнами та для чого колись використовувався цей простір.

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Згодом серед підписників знайшлися фахівці, які добре обізнані з будовою органів. Вони припустили, що загадкові вікна можуть вести до органної кімнати, яку закрили після оновлення та електрифікації храму. Водночас Гундерман зазначила, що не збирається розбирати конструкцію органа, тому остаточно перевірити цю версію навряд чи вдасться.

Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку в американському Новому Орлеані знайшли римський надгробок віком близько 2000 років, який вважався втраченим після Другої світової війни.

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