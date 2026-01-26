Пара роками виживала у лісі без елементарних умов: у чому була причина / © скриншот

Реклама

Фрейзер та Рейчел ризикнули всім, коли ще у 20-річному віці придбали за 15 500 фунтів стерлінгів ділянку в Ланкаширі. Тоді це була лише «замерзла грязьова яма» площею 4,5 акри. Початок був катастрофічним: їхній мобільний будинок буквально тонув у багнюці, а першу ніч парі довелося провести в авто разом із собаками.

Про це пише The sun.

Ризикована інвестиція за 15 тисяч фунтів

Історія почалася, коли молода пара (якій тоді було ледь за 20) натрапила на оголошення в місцевій газеті. На продаж виставили ділянку землі площею 4,5 акра (близько 1,8 гектара). Головним аргументом «за» стала неймовірно низька ціна — лише 15 500 фунтів стерлінгів.

Реклама

Однак низька вартість мала причину. Тоді ця територія нагадувала «замерзлу грязьову яму», а не затишне місце для життя. Коли настав час офіційного переїзду, земля настільки розм’якла, що їхній мобільний будинок почав буквально йти під воду, просідаючи в глибокий бруд. У ту фатальну першу ніч пара, не маючи змоги зайти в дім, була змушена спати в тісному автомобілі разом зі своїми собаками.

Пара роками виживала у лісі без елементарних умов: у чому була причина / © скриншот

Роки виживання без води та світла

Початок їхнього самостійного життя Рейчел згадує як «неймовірно важкий» період. У них не було нічого: ані електрики, ані централізованого опалення, ані проточної води. Побутові труднощі накопичувалися як снігова куля. На другий же день зламався холодильник, тому парі довелося роками обходитися без нього. Невдовзі вийшов з ладу і газовий обігрівач.

Єдиним джерелом тепла в холодні ночі була звичайна духовка, яку залишали відкритою. Найскладнішим випробуванням став туалет. Оскільки каналізації не було, подружжя щодня ходило в ліс, де їм доводилося власноруч копати нові ями.

Переломний момент: Сонце та перший врожай

Ситуація почала змінюватися лише через кілька років. Великий технологічний прорив стався через десять місяців після народження їхньої першої доньки, Грейс. Саме тоді Фрейзер завершив монтаж власноруч спроектованої сонячної системи. Вперше за довгий час у родини з’явилася стабільна електрика та проточна вода.

Реклама

Коли підростав їхній молодший син Елфі, родина вже мала повноцінне господарство. Вони встановили великий політунель (теплицю), що дозволило збирати перший серйозний врожай овочів саме тоді, коли малюк почав переходити на дорослу їжу.

Читайте також Купівля будинку наосліп: як несподівана знахідка змінила життя подружжя

Життя сьогодні та плани на майбутнє

Зараз їхня ділянка — це зразок екологічної стійкості. У них є:

Власна птахоферма. Кури забезпечують родину яйцями. Штучний ставок. Спеціальна водойма, яка слугує резервуаром для збору та фільтрації дощової води. Експертний статус. Пара створила власний вебсайт і YouTube-канал, де консультує тисячі людей, як почати життя на землі з нуля.

Незважаючи на те, що попереду головна мета — будівництво капітального будинку мрії на цій же ділянці — Рейчел не шкодує про жодну хвилину страждань.

«Це точно того вартувало, я б зробила все це знову», — запевняє вона своїх підписників.

Реклама

Нагадаємо, під час реставрації вікторіанського будинку подружжя виявило у стінах старовинні фотографії, газети, іграшки та інші предмети віком понад 100 років.

Раніше ми писали, що подружня пара з Уельсу, яка придбала старовинну церкву для переобладнання на житловий будинок, зіткнулася з неочікуваною знахідкою.