Проста математична задача, яка ставить всіх в тупик: у чому секрет
Користувачі Мережі дають різні відповіді: одні вказують розв’язком число 5, інші — 35 чи 36.
Простий, на перший погляд, математичний приклад збиває з пантелику користувачів Мережі. Розв’язуючи задачу, вони дають абсолютно різні відповіді.
Цю головоломку цього тижня опублікував у соцмережі X користувач BreakTheSilos.
Рівняння має вигляд 6×6 — 6 ÷ 6.
Відповіді під постом були різними: одні вказували розв’язком число 5, інші ж стверджували, що правильна відповідь — 35 чи 36.
Щоб правильно розв’язати задачу, потрібно запам’ятати елементарну математичну абревіатуру PEMDAS, яка вказує на послідновність виконання дій:
дужки (Parentheses),
степені (Exponents),
множення (Multiplication),
ділення (Division),
додавання (Addition),
віднімання (Subtraction).
У цьому випадку немає дужок або степенів, тому починати потрібно з множення: 6×6 = 36.
Далі для обчислення потрібно виконати ділення, тобто 6 ÷ 6 = 1.
Нарешті, потрібно виконати віднімання, тобто 36 — 1.
Це підводить вас до відповіді 35.
Якщо вам вдалося роз’язати це завдання за 30 секунд, ваші арифметичні навички все ще збереглися, і ваші вчителі математики в середній школі пишалися б вами.
Якщо ви не отримали правильної відповіді, не хвилюйтеся. Багато користувачів соціальних мереж також не склали тест.
