Проста математична задача, яка ставить всіх в тупик: у чому секрет

Простий, на перший погляд, математичний приклад збиває з пантелику користувачів Мережі. Розв’язуючи задачу, вони дають абсолютно різні відповіді.

Цю головоломку цього тижня опублікував у соцмережі X користувач BreakTheSilos.

Рівняння має вигляд 6×6 — 6 ÷ 6.

Відповіді під постом були різними: одні вказували розв’язком число 5, інші ж стверджували, що правильна відповідь — 35 чи 36.

Щоб правильно розв’язати задачу, потрібно запам’ятати елементарну математичну абревіатуру PEMDAS, яка вказує на послідновність виконання дій:

дужки (Parentheses),

степені (Exponents),

множення (Multiplication),

ділення (Division),

додавання (Addition),

віднімання (Subtraction).

У цьому випадку немає дужок або степенів, тому починати потрібно з множення: 6×6 = 36.

Далі для обчислення потрібно виконати ділення, тобто 6 ÷ 6 = 1.

Нарешті, потрібно виконати віднімання, тобто 36 — 1.

Це підводить вас до відповіді 35.

Якщо вам вдалося роз’язати це завдання за 30 секунд, ваші арифметичні навички все ще збереглися, і ваші вчителі математики в середній школі пишалися б вами.

Якщо ви не отримали правильної відповіді, не хвилюйтеся. Багато користувачів соціальних мереж також не склали тест.

Нагадаємо, раніше суперечки в Мережі викликав інший математичний приклад. Спробуйте розв’язати і цю задачу.