У Зеленського назвали три чинники для перемоги над Росією

Подоляк вказав, що задля цього світові еліти повинні знайти у собі волю та зрозуміти, що поразка РФ – це єдиний шлях до майбутнього, де домінуватимуть жорсткі правила.

Україна зможе перемоги у війні з Росією за наявності трьох чинників: паритету зброї на фронті; максимального позбавлення ворога інструментів фінансування агресії; політичної, дипломатичної, інституційної ізоляції РФ.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк звернув увагу, що сучасні еліти не мали досвіду, розуміння та знання, що потрібно робити з великими війнами високої інтенсивності. Тому періодично з'являлися нераціональні, такі, що стимулюють агресора, ідеї про негайне перемир'я. Це насправді завжди призводило до ескалації, погіршення, подорожчання підсумків.

"Зараз відносне розуміння "дороги до миру" є, і, якщо коротко, то фінал таких воєн визначається трьома чинниками", – зазначає радник голови ОП.

Три чинники для перемоги у війні

Перший чинник – паритет озброєння на полі бою та жорсткі тактичні поразки ворога на фронті. Посадовець у цьому контексті наголосив, що "рф слів не розуміє".

Другим чинником Подоляк назвав максимальне позбавлення агресора інструментів фінансування війни.

"А значить, санкції мають бути набагато дієвішими, і водночас європейські компанії не можуть більше хизуватися заробітками на російському ринку, що зросли за час війни..." – зазначив радник керівника ОП.

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Третій чинник – політична, дипломатична, інституційна ізоляція Росії. Подоляк деталізував, що спілкування з агресоркою має бути мінімальним і лише через посередників із гуманітарних питань.

"І точно не можна надавати агресору глобальні інституційні можливості для промоції війни…" – наголосив посадовець.

"Здавалося б, очевидно, зрозуміло й просто. Залишилося тільки світовим елітам знайти у собі відповідну історичному моменту волю, остаточно відмовитися від традиційного "realpolitik/політичного цинізму" та зрозуміти, що поразка Рф – це єдиний шлях до майбутнього, де домінуватимуть жорсткі правила…" – резюмував Подоляк.

До слова, на початку травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що держава не може перемогти Росію лише на полі бою, тому війна, найімовірніше, закінчиться переговорами з Москвою.

Цю заяву прокоментував речник президента України Сергій Никифоров. Він повідомив, що на саміті миру у Швейцарії має бути вироблена спільна переговорна позиція, яку мають потім передати Росії.

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