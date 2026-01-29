25 років разом і спільна смерть у вогні від "Шахеда": трагедія родини ветерана АТО в Запоріжжі

Юлія і Сергій Смєлови / © «Суспільне Запоріжжя»

Внаслідок атаки по Запоріжжю 20 січня загинуло подружжя — Сергій та Юлія Смєлови. Вони перебували в автівці поруч з будинком, куди прилетів «Шахед», і згоріли живцем.

Детальніше про трагедію розповідає «Суспільне. Запоріжжя».

Сестра загиблої Юлії Вікторія Горобець розповідає, що подружжя прожило тут усе життя і виховувало дітей. Та ввечері 20 січня сюди поцілив російський «Шахед».

«Цього дня вони мали їхати до мами. Але вони завжди заїжджали додому, там узяти якісь речі, погодувати кота, рибок. Найімовірніше, що так було, вони тільки під’їхали, і це сталося», — зазначила вона.

Жінка розповідає, що коли приїхала на місце удару, одразу впізнала, що охоплена вогнем машина — її близьких. «Але я ще сподівалася, що хтось у хаті, що вони в хаті», — каже Вікторія.

За словами сестри загиблої, подружжя було разом 25 років.

«Він одразу зустрів Юлю і більше її не відпустив. Народився син Сашко, 22 роки йому зараз, і через 9 років з’явилася Сонечка. Сергій раніше працював на тепломережі, потім він плавав на пароплаві і 2014 року пішов в АТО. До 2016-го був у АТО, він ветеран бойових дій. Він тоді дістав серйозні поранення і після цього повернувся, і вже тут він влаштувався на нафтобазу», — розповідає вона.

Наразі родина займається питанням опікунства щодо неповнолітньої доньки подружжя Софії.

«Зараз бабуся займається тимчасовим опікунством, оскільки треба дитині статус, де вона перебуватиме. А далі опіку візьме син старший Юлі та Сергія. У нього є робота й можливість», — додає сестра загиблої.

