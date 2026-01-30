Чому українські дрони масово не б'ють по Москві і Петербурзі для блекауту: військовий пояснив

Чому українські дрони рідше залітають до Москви та Пітера / © pixabay.com

Реклама

Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург безпілотниками з кількох причин. Зокрема через те, що росіяни стягнули навколо цих міст міцне кільце ППО, РЕБ та ракетних систем.

Таку думку висловив колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко, передає «Телеграф».

За його словами, до Москви, а тим більше до Санкт-Петербургу, українським дронам складно дістатися. Росіяни оточили ці міста кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато ЗРК «Тор» та ЗРК «Панцир».

Реклама

«Крім того, вони ж постійно це все виробляють і оновлюють. Припустимо, дуже умовно, вони щодня роблять „Панцир“, кожні два дні „Тор“. У них з самого початку були ці системи, і зараз вони їх намагаються адаптувати до дронової війни», — пояснив Луценко.

За його даними, у деяких місцях російські війська зробили суцільне радарне поле. На свіжих супутникових знімках можна побачити, що для ракетних систем, які охороняють Ново-Огарьово, де розташована резиденція Путіна, та Москву, зроблені спеціальні насипи.

Луценко припустив, що натомість Україна зосередилася на «вибитті» нафтопереробної галузі РФ.

“…Ми вражаємо нафтопереробку, стратегічні підприємства і це чудово. Але можна було б працювати набагато краще», — підсумував колишній нардеп.

Реклама

Нагадаємо, восени 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо РФ влаштує блекаут у Києві, то отримає у відповідь блекаут у Москві.