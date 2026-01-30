ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Чому українські дрони масово не б'ють по Москві і Петербурзі для блекауту: військовий пояснив

Військовий назвав причини, що заважають масованим атакам на Москву.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чому українські дрони рідше залітають до Москви та Пітера

Чому українські дрони рідше залітають до Москви та Пітера / © pixabay.com

Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург безпілотниками з кількох причин. Зокрема через те, що росіяни стягнули навколо цих міст міцне кільце ППО, РЕБ та ракетних систем.

Таку думку висловив колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко, передає «Телеграф».

За його словами, до Москви, а тим більше до Санкт-Петербургу, українським дронам складно дістатися. Росіяни оточили ці міста кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато ЗРК «Тор» та ЗРК «Панцир».

«Крім того, вони ж постійно це все виробляють і оновлюють. Припустимо, дуже умовно, вони щодня роблять „Панцир“, кожні два дні „Тор“. У них з самого початку були ці системи, і зараз вони їх намагаються адаптувати до дронової війни», — пояснив Луценко.

За його даними, у деяких місцях російські війська зробили суцільне радарне поле. На свіжих супутникових знімках можна побачити, що для ракетних систем, які охороняють Ново-Огарьово, де розташована резиденція Путіна, та Москву, зроблені спеціальні насипи.

Луценко припустив, що натомість Україна зосередилася на «вибитті» нафтопереробної галузі РФ.

“…Ми вражаємо нафтопереробку, стратегічні підприємства і це чудово. Але можна було б працювати набагато краще», — підсумував колишній нардеп.

Нагадаємо, восени 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо РФ влаштує блекаут у Києві, то отримає у відповідь блекаут у Москві.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie