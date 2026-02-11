ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
152
2 хв

Чи загрожує Україні блекаут: експерт назвав два міста, де відключення будуть найжорсткішими

Мешканцям Києва та Одеси варто готуватися до того, що для них графіки відключень залишаться жорсткішими, ніж у решті регіонів.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні навесні залишаться жорсткими через пошкодження енергосистеми

Українська енергосистема пройшла пік навантажень і загроза повного знеструмлення країни минула, хоча дефіцит потужностей все ще зберігається. Найскладніша ситуація з електропостачанням навесні очікується у столиці та причорноморському регіоні, де пошкодження інфраструктури є найкритичнішими.

Такий прогноз озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Lviv Media.

Чому Київ та Одеса страждають найбільше

Експерт пояснив, що ситуація в столиці та Одеському регіоні залишається складною через специфічні пошкодження інфраструктури:

  • Київ: Місто має значний дефіцит генерації. Близько 1000–1250 будинків у столиці, за оцінками Харченка, вже не отримають централізоване опалення до кінця цього сезону через руйнування на ТЕЦ. Їх живлять електрикою, що створює додаткове навантаження на мережу.

  • Одеса: Тут критично пошкоджена високовольтна мережа. Фізично неможливо «проштовхнути» в регіон необхідний обсяг електроенергії, навіть якщо вона є в системі.

«У Києві точно буде складніше, ніж у багатьох інших містах. В Одесі буде складніше… Тому там будуть більш жорсткі графіки», — констатував Харченко.

Коли стане легше

Загальний тренд — на покращення. Зі збільшенням світлового дня почнуть активніше працювати сонячні електростанції, а потепління зменшить споживання.

Експерт прогнозує, що до травня ситуація може стабілізуватися до такого рівня:

  • Більшість регіонів України: 1 черга відключень або взагалі без них.

  • Київ: 2–3 черги відключень (що, за словами Харченка, буде «щастям» порівняно з поточним станом).

Нагадаємо, раніше у ДТЕК пояснили, що ворог змінив тактику обстрілів, концентруючи до 800 дронів за одну атаку на конкретних об’єктах генерації. Це значно ускладнює ремонти в морозну погоду, перетворюючи їх на випробування на витривалість.

