День ангела 17 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 17 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 17 лютого святкують свій День Ангела.

17 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 21 імені: Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.

Чоловічі імена 17 лютого

Андрій

Ім’я походить з Давньої Греції і означає “мужній”. В дитинстві Андрій непосидючий та рухливий. Дуже любить активні ігри. В дорослому віці стає імпульсивним та непередбачуваним. Цікаві факти про ім’я Андрій: він рідко шкодує про зроблене.

Олексій

Утворене від давньогрецького слова, яке перекладається як “захищати”. В дитинстві Олексій слухняний і поступливий хлопчик, який любить рухливі ігри. В дорослому віці стає миролюбивим, але досить впертим. Цікаві факти про ім’я Олексій: часто проявляє амбітність.

Олександр

Має давньогрецьке походження і означає “той, хто захищає”. В дитинстві Олександар мрійливий та артистичний. В дорослому віці стає напортистим і активним. Цікаві факти про ім’я Олександр: часто маніпулює іншими людьми.

Борис

Прийшло до нас з Давньої Персії і перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві Борис розумний та слухняний хлопчик. В дорослому віці стає чесним, порядним і совісним. Цікаві факти про ім’я Борис: дуже популярний у жінок.

Аркадій

Походить від грецького слова, яке означає “житель Аркадії”. В дитинстві Аркадій загальний улюбленець всіх родичів. В дорослому віці стає товариським, вміє загасити конфлікт. Цікаві факти про ім’я Аркадій: вірний у шлюбі.

17 лютого іменини святкують Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро / Pexels

Василь

Ім’я давньогрецьке та перекладається як “цар”. В дитинстві Василь дуже спокійний хлопчик, який може гратися на самоті. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, швидко знаходить друзів. Цікаві факти про ім’я Василь: не любить грубість.

Іван

Давньоіудейське ім’я, яке означає “подарунок Божий”. В дитинстві Іван сильно залежить від зовнішньої оцінки. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним. Цікаві факти про ім’я Іван: найбільше цінує сім’ю.

Дмитро

Прийшло з Давньої Греції і означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві Дмитро рухливий і активний. В дорослому віці стає спокійним та врівноваженим. Цікаві факти про ім’я Дмитро: не любить розпускати чутки.

Георгій

Давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “землероб”. В дитинстві Георгій добрий і справедливий хлопчик. В дорослому віці стає впевненим в себе. Цікаві факти про ім’я Георгій: не любить сперечатися через дрібниці.

Кирило

Ім’я прийшло з Давньої Греції і означає “пан”. В дитинстві Кирило слухняний, легко спілкується з дорослими. В дорослому віці стає настільки сильним характером, що часто з ним важко спілкуватися. Цікаві факти про ім’я Кирило: любить галасливі компанії.

Йосип

Давньоєврейське біблійне ім’я, яке можна перекласти як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві Йосип любить рух, грає в активні ігри. В дорослому віці починає цінувати стабільність. Цікаві факти про ім’я Йосип: часто буває самотнім, але це його не обтяжує.

Михайло

Ім’я давньоєврейське і означає “рівний Богу”. В дитинстві Михайло спокійний і незлобливий хлопчик. В дорослому віці стає доброзичливим і тактовним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Михайло: досить комунікабельний.

17 лютого день ангела святкують Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Юрій, Теодор / Pexels

Петро

Прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “непохитний”. В дитинстві Петро має сильний характер, відрізняється мужністю. В дорослому віці любить, коли його цінують оточуючі. Цікаві факти про ім’я Петро: гарний організатор.

Остап

Грецьке ім’я, яке означає “міцний”. В дитинстві Остап виявляє інтерес до загадок, дуже допитливий. В дорослому віці стає завзятим і цілеспрямованим. Цікаві факти про ім’я Остап: завдяки терпимості будує гарну кар’єру.

Микола

Давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський і спокійний. В дорослому віці стає витривалим. Вміє володіти собою. Цікаві факти про ім’я Микола: дуже важлива в його житті робота.

Сергій

Римське родове ім’я, яке означає “знатний”. В дитинстві Сергій активний хлопчик, який може бути надто вразливим. В дорослому віці стає образливим. Цікаві факти про ім’я Сергій: сумлінний працівник.

Серафим

Ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як “вогненний”. В дитинстві Серафим самостійний і працьовитий хлопчик. В дорослому віці стає впевненим у собі. Цікаві факти про ім’я Серафим: щедрий до своїх друзів.

Теодор

Давньогрецьке ім’я, яке означає “Божий дар”. В дитинстві Теодор оптимістичний, добрий і дисциплінований. В дорослому віці стає чоловіком, який прагне до влади. Цікаві факти про ім’я Теодор: впертий і енергійний.

Юрій

За однією з версій це давньослов’янське ім’я, яке можна перекласти як “вельмишановний”. В дитинстві Юрій обожнює тварин. В дорослому віці він стає сильним, любить сам вирішувати свої проблеми. Цікаві факти про ім’я Юрій: любить активний відпочинок.

Жіночі імена 17 лютого

17 лютого іменини святкують Ганна і Катерина / Pexels

Катерина

Походить з Греції і означає “вічно чиста”. В дитинстві Катерина контактна дівчинка, добре вчиться. В дорослому віці стає відкритою і чесною. Цікаві факти про ім’я Катерина: чудово згладжує складні моменти.

Ганна

Давньогрецьке ім'я, перекладається як “добра воля”. В дитинстві Ганна добра і ласкава дівчинка. В дорослому віці стає дуже працьовитою. Цікаві факти про ім’я Ганна: відрізняється особливою добротою.

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