Фехтувальниця Харлан дала суперницям з Росії ще одну підставу боятися

Українська спортсменка вже тривалий час є співробітницею СБУ.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан працює в Національній академії СБУ і пишається тим, що її суперниці із Росії про це знають.

“Хай бояться”, - сказала вона під час зустрічі з курсантами академії.

За її словами, усі українським захисники, зокрема, колектив Служби безпеки України та Національної академії СБУ, надихають її на боротьбу на спортивній арені.

“Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці “нейтральні” спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях”, - заявила спортсменка.

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк заявив, що Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені “головний український меседж”.

“Жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна”, — сказав він.

З цими словами він вручив спортсменці найвищу нагороду закладу – Знак пошани.

Скандал із Харлан через росіянку

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила дискваліфікацію Харлан. Однак в організації наголосили, що досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

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