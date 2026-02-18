"Якби не люди, були б десятки смертей": що відомо про порятунок тварин у притулку в Кропивницькому (фото, відео)

Безпритульні тварини Кропивницький / © ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

Реклама

Після сильного паводку у Кропивницькому, який затопив притулок для тварин «БІМ», десятки собак і котів опинилися під загрозою смерті. Адміністратор притулку Світлана Лук’янчук розповіла про драматичні події останніх днів та безмежну людську допомогу, яка врятувала тварин.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Якби не люди, були б десятки смертей. Навіть якби ми відкрили всі вольєри, вони б не пішли нікуди», — зазначила Лук’янчук. Волонтери та місцеві мешканці працювали без сну дві доби: спочатку понад п’ять годин перебували по пояс у льодяній воді, а потім ще сім годин у мокрому одязі при температурі мінус шість градусів на вулиці. «Досі не розумію, як сьогодні всі цілі прийшли до притулку. Мабуть, адреналін — крута штука», — додає вона.

Реклама

За словами адміністратора, люди буквально рятували тварин у руках, організовували перевезення кормів, речей, гарячого чаю та їжі. «Ми вже на автопілоті йшли додому, а хлопці там командували: це ось в ту машину, сміття сюди, палети туди, веземо речі і корм на склад», — описує Світлана. Вчора вночі, коли волонтери вийшли на ганок будинку, вони побачили довгу світлу доріжку вздовж дороги навколо притулку — сотні автомобілів людей, які прийшли на допомогу.

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

Попри героїчні зусилля, є втрати. Серед загиблих — кішка Анфіса зі спинальною ходьбою та собачка Жулька з Донеччини. «Повністю приймаю на себе відповідальність за смерть кішки. Спочатку води не було зовсім, а через дві години вона піднялася швидко. Анфіса не змогла піднятись наверх», — каже Лук’янчук. Жульку, яка не виходила з будки, не вдалося врятувати.

Волонтери просять людей, які тимчасово взяли тварин додому, надіслати фото та повідомити, чи залишатимуть їх, чи повернуть після стабілізації ситуації. Контакти для повідомлень: 0953202146, 0666726430. Після зниження рівня води усі тварини, навіть ті, яких вивезли в інші міста, зможуть повернутися до притулку.

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

Сьогодні працівники притулку продовжили витягувати тварин з вольєрів. Ті, хто залишився, переважно дикі та агресивні, але для них організували острівки з піддонів, лежаки з соломи та достатньо їжі. Склад, який не рятували під час паводку, зазнав пошкоджень, проте вже доставлено багато кормів і речей для тварин.

Реклама

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

© ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН "БІМ" м. Кропивницький

«Новини на ранок 18.02 Рівень води падає, в передній частині притулку до колін, позаду біля лісу вже є сухі ділянки! У нас зараз 26 собак на вулиці і 42 в будинку», — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому сильні дощі та раптове потепління призвели до затоплення притулку для тварин. У вольєрах було майже 200 собак, а вода вже підступала до приміщень закладу.