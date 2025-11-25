ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
751
Час на прочитання
1 хв

Рятувальники показали величезну вирву після удару по Києву: кількість постраждалих зросла

Наразі видомо про 6 загиблих та 13 поранених, тривають розбирання завалів і рятувальні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рятувальники

Рятувальники / © ДСНС

У Києві підтверджено 6 загиблих та 13 поранених, серед них одна дитина, внаслідок російської атаки на столицю. Завдяки оперативній роботі рятувальників удалося врятувати 18 людей.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару та надання допомоги постраждалим. Психологи служби вже надали підтримку 57 громадянам.

Велика вирва після удару по Києву. / © ДСНС

Велика вирва після удару по Києву. / © ДСНС

Найбільш постраждалі райони

  • Святошинський район. Внаслідок удару поруч із 4-поверховою складською будівлею утворилася велика вирва. Тут рятувальники виявили тіла 4 загиблих, ще 3 людини дістали поранення. Пожежу на місці повністю ліквідували.

  • Печерський район. Триває розбирання конструкцій у пошкодженій багатоповерхівці.

  • Дніпровський район. Рятувальники працюють у гаражному кооперативі, куди також припав удар.

ДСНС повідомляє, що роботи тривають.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Києву та Київській області.

Дата публікації
Кількість переглядів
751
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie