- 751
- 1 хв
Рятувальники показали величезну вирву після удару по Києву: кількість постраждалих зросла
Наразі видомо про 6 загиблих та 13 поранених, тривають розбирання завалів і рятувальні роботи.
У Києві підтверджено 6 загиблих та 13 поранених, серед них одна дитина, внаслідок російської атаки на столицю. Завдяки оперативній роботі рятувальників удалося врятувати 18 людей.
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару та надання допомоги постраждалим. Психологи служби вже надали підтримку 57 громадянам.
Найбільш постраждалі райони
Святошинський район. Внаслідок удару поруч із 4-поверховою складською будівлею утворилася велика вирва. Тут рятувальники виявили тіла 4 загиблих, ще 3 людини дістали поранення. Пожежу на місці повністю ліквідували.
Печерський район. Триває розбирання конструкцій у пошкодженій багатоповерхівці.
Дніпровський район. Рятувальники працюють у гаражному кооперативі, куди також припав удар.
ДСНС повідомляє, що роботи тривають.
Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Києву та Київській області.