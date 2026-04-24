Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що загрожує

Київ і низку областей у вівторок, 24 квітня, станом на 9:09 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу ворожих дронів.

«Київ група БпЛА в напрямку міста… Група БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину. Група БпЛА на Київщині — повз н.п. Любичів, в напрямку Вишгорода. Група БпЛА на Харківщині — південно-східним курсом. БпЛА на Дніпропетровщині — в північному напрямку», — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що через інтенсивність атак армії Російської Федерації українські військові змушені економити боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot.