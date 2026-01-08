Масований обстріл РФ залишив пів області без світла: що відбувається в регіоні

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Напередодні пізно ввечері армія агресорки Росії масовано атакувала Дніпропетровську область. На ранок 8 січня частина регіону досі не має електрики.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

З його слів, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено інфраструктуру у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі.

“Частина області залишається без світла. Вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів”, - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба поінформував про те, що на Дніпропетровщині тривають ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.

З його слів, вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах,. Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.

Ситуація на залізниці

В “Укрзалізниці” повідомили, що після атаки у Запоріжжі рух потягів відновлено в стандартному режимі, в Дніпрі — 100% резервна теплотяга. Вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів.

Втім, попереджають в “УЗ”, можливі відхилення від графіків руху. Наразі відомо про затримки:

№6008 Пʼятихатки – Дніпро-Головний курсує від станції Запоріжжя-Кам'янське із затримкою 1 година;

№7202 Камʼянське – Синельникове-1 прямує від станції Дніпро-Головний із затримкою понад 1 година.

У пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди” наголосили, що попри складну ситуацію з енергопостачанням, на Дніпропетровщині приміський рух збережено. Сьогодні в регіоні курсуватиме низка приміських поїздів, а також поїзди Dnipro City Express:

№7202 Кам’янське-Пас. – Синельникове-1;

№7201 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Подовження канікул

На Дніпропетровщині подовжили зимові канікули через масштабні відключення світла. Саме тому влада регіону вирішила, що, попередньо, учні не повернуться за парти до 9 січня.

“Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно“, - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 7 січня РФ майже повністю знеструмила дві області України - Дніпропетровську і Запорізьку. Росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, Дніпро опинилося у повному блекауті. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.

На ранок 8 січня у Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж. Частині Дніпропетровщини вже вдалося повернути водопостачання, а в Запоріжжі вже відновлено електропостачання, але досі триває подавання до осель опалення та води.