Укрaїнa
56
1 хв

Масштабний блекаут в Україні: чи стоїть за аварією кібератака РФ

Масштабна аварія в енергосистемі України призвела до блекауту в кількох регіонах. Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, чи могла причина знеструмлення полягати в кібератаці РФ.

Кирило Шостак
Блекаут в Україні

Блекаут в Україні / © Associated Press

Наразі немає підтверджень того, що масштабна аварія в українській енергосистемі 31 січня була спричинена російською кібератакою.

Про це заявив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

За його словами, у випадках успішних кібератак Росія зазвичай активно заявляє про це через свої інформаційні ресурси. Цього разу — навпаки, з боку російських каналів спостерігалася повна тиша.

“Думка про можливу кібератаку виникла через раптовість і одночасність подій. Але я звернув увагу, що росіяни про це не говорять взагалі. Версія кібератаки теоретично можлива, однак саме цього разу я не бачу жодних підтверджень”, — зазначив Корсун.

Експерт також підкреслив, що в Україні відсутня єдина загальнонаціональна система кіберзахисту. Натомість діє об’єктовий підхід, коли кожне підприємство або установа самостійно вибудовує власну систему безпеки.

Нагадаємо, вранці 31 січня в Україні сталася масштабна аварія, яка спричинила каскадні відключення в електромережі. У Києві тимчасово зупинялися метро, кільцева електричка та водопостачання. У столиці, а також у Київській, Житомирській і Харківській областях застосовували спеціальні графіки аварійних відключень. Повністю відновити електропостачання вдалося лише близько 19:00.

Раніше в “Укренерго” повідомили про те, що енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.

56
