На Хмельниччині вітчим місяцями знущався з 11-річної дівчинки — як його викрили

Чоловік ґвалтував 11-річну падчерку, поки матері не було вдома. Поліція затримала підозрюваного.

Віра Хмельницька
На Хмельниччині вітчим місяцями знущався з 11-річної дівчинки — як його викрили

Довічне за знущання над дитиною / © Національна поліція України

На Хмельниччині, у Шепетівському районі затримали чоловіка за підозрою у серійному зґвалтуванні 11-річної падчерки.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Правоохоронці взяли під варту 35-річного місцевого мешканця. Його звинувачують у систематичному вчиненні сексуального насильства щодо малолітньої доньки колишньої дружини.

Про злочин правоохоронців повідомив біологічний батько дівчинки. За словами дитини, вітчим користувався моментом, коли вони залишалися вдома наодинці, та силоміць примушував її до інтиму. Слідчі встановили, що подібні факти були неодноразовими.

Наразі зловмисника затримано та поміщено під варту без можливості внесення застави. За ч. 4 та ч. 6 ст. 152 ККУ (Зґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно) чоловікові загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині спіймали 46-річного чоловіка з Кам’янця-Подільського. Його звинувачують у систематичному сексуальному насильстві над своєю падчеркою впродовж 7 років. Відтоді, як дівчинці виповнилося лише п’ять.

Тим часом на Харківщині вітчим знімав порно з 4-річною падчеркої. 42-річний чоловік вчиняв розпусні дії щодо своєї падчерки, а також зберігав на своєму комп’ютері близько 23 тис. файлів з дитячою порнографією.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
