Укрaїнa
154
1 хв

На трасі Херсон — Миколаїв обмежили рух: що сталося

Причиною тимчасового обмеження руху стало пошкодження антидронових конструкцій.

Світлана Несчетна
Пошкодження антидронових конструкцій

Пошкодження антидронових конструкцій / © Укрінформ

На трасі М-14 у напрямку Херсон—Миколаїв тимчасово обмежили рух. Це сталося через пошкодження антидроновх конструкцій.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«На трасі М-14 у напрямку Херсон—Миколаїв тимчасово обмежено рух. Через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками», — зазначив він.

Прокудін додав, що вживаються заходи для оперативного відновлення конструкцій і проїзду.

Нагадаємо, 30 січня, росіяни атакували маршрутку в Херсоні. «Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення», — зазначив він очільник ОВА Олександр Прокудін.

154
