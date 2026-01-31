- Дата публікації
На трасі Херсон — Миколаїв обмежили рух: що сталося
Причиною тимчасового обмеження руху стало пошкодження антидронових конструкцій.
На трасі М-14 у напрямку Херсон—Миколаїв тимчасово обмежили рух. Це сталося через пошкодження антидроновх конструкцій.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«На трасі М-14 у напрямку Херсон—Миколаїв тимчасово обмежено рух. Через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками», — зазначив він.
Прокудін додав, що вживаються заходи для оперативного відновлення конструкцій і проїзду.
Нагадаємо, 30 січня, росіяни атакували маршрутку в Херсоні. «Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення», — зазначив він очільник ОВА Олександр Прокудін.