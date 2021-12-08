Народні прикмети, обряди і звичаї 8 грудня

Сова кричить — холод накликає.
8 грудня віряни та церква вшановують вiддання свята Введення в храм Пресвятої Богородицi, пам'ять Священномучеників Климента, папи Римського, i Петра, архієпископа Олександрiйського, преподобного Петра, мовчальника.
8 грудня: українські народні прикмети
- Якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев і каркають — бути метелиці й морозу, вмостились на середньому й нижньому гіллі — чекай вітру, на землі — потепліє, улаштували ігри в небі, перекидаються через голову, різко шугають донизу і знову вгору — за два-три дні буде хуртовина.
- Якщо мовчать кімнатні птахи — перед метелицею.
- Повітря над лісом посиніло — на тепло.
- Сова кричить — холод накликає.
8 грудня: церковне свято
Климент І - Папа римський, святий, мученик. Перший історичний християнський місіонер, що провідував Євангеліє на українських теренах. Висвячений апостолом Петром. Один із апостольських отців і апостолів з сімдесяти. Автор листа до церкви в Коринті.
Засланий на каторгу до Криму, до Херсонеса, під час гонінь на Церкву у Римській імперії. Проповідував серед каторжан, за що був страчений язичниками — його прив'язали до кам'яного якоря і втопили у морі. Вшановується у католицькій, православних і деяких протестантських (англіканській і лютеранській) церквах.
Найбільший храм — базиліка святого Климента в Римі. В іконографії зображується у папських шатах, з якорем, хрестом-якорем (Климентівським хрестом) або пальмовою гілкою, символом мучеництва. Патрон каторжан, каменотесів і моряків.
Традиція переказує, що під час перебування в Херсонесі у 861 році в зв'язку з хозарською місією, Костянтин Філософ розпочинає пошуки святині. Підтриманий місцевим духовенством, він здійснює своєрідну морську експедицію. Після тривалого часу мощі знайшли на одному з островів і урочисто поклали до церкви Св. Апостолів. Частину мощей Кирило залишив у Корсуні, а частину переніс до Риму в дар папі Адріану ІІ. Тепер мощі зберігаються у Базиліці святого Климента у Римі.
На Русі з найдавніших часів Климент вшановувався як святий. Мощі Климента зберігалися у Десятинній церкві у Києві.
8 грудня: що не варто робити
- виходити з дому;
- скаржитися на холод.
8 грудня: народні традиції
"На Клима зима клин клином вибиває", - говорили на Русі і готувалися до сильних холодів. Втім, якщо цього дня півні заспівали рано, це віщувало швидку відлигу.
8 грудня: що варто роботи
- Цього дня будь-яку важливу справу потрібно було починати тільки натще серце.
- Жінки сідали прясти біля вікна, адже від білого снігу в хаті ставало світліше.
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