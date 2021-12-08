Народні прикмети, обряди і звичаї 8 грудня

Сова кричить — холод накликає.

8 грудня віряни та церква вшановують вiддання свята Введення в храм Пресвятої Богородицi, пам'ять Священномучеників Климента, папи Римського, i Петра, архієпископа Олександрiйського, преподобного Петра, мовчальника.

8 грудня: українські народні прикмети

Якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев і каркають — бути метелиці й морозу, вмостились на середньому й нижньому гіллі — чекай вітру, на землі — потепліє, улаштували ігри в небі, перекидаються через голову, різко шугають донизу і знову вгору — за два-три дні буде хуртовина.

Якщо мовчать кімнатні птахи — перед метелицею.

Повітря над лісом посиніло — на тепло.

Сова кричить — холод накликає.

8 грудня: церковне свято

Климент І - Папа римський, святий, мученик. Перший історичний християнський місіонер, що провідував Євангеліє на українських теренах. Висвячений апостолом Петром. Один із апостольських отців і апостолів з сімдесяти. Автор листа до церкви в Коринті.

Засланий на каторгу до Криму, до Херсонеса, під час гонінь на Церкву у Римській імперії. Проповідував серед каторжан, за що був страчений язичниками — його прив'язали до кам'яного якоря і втопили у морі. Вшановується у католицькій, православних і деяких протестантських (англіканській і лютеранській) церквах.

Найбільший храм — базиліка святого Климента в Римі. В іконографії зображується у папських шатах, з якорем, хрестом-якорем (Климентівським хрестом) або пальмовою гілкою, символом мучеництва. Патрон каторжан, каменотесів і моряків.

Традиція переказує, що під час перебування в Херсонесі у 861 році в зв'язку з хозарською місією, Костянтин Філософ розпочинає пошуки святині. Підтриманий місцевим духовенством, він здійснює своєрідну морську експедицію. Після тривалого часу мощі знайшли на одному з островів і урочисто поклали до церкви Св. Апостолів. Частину мощей Кирило залишив у Корсуні, а частину переніс до Риму в дар папі Адріану ІІ. Тепер мощі зберігаються у Базиліці святого Климента у Римі.

На Русі з найдавніших часів Климент вшановувався як святий. Мощі Климента зберігалися у Десятинній церкві у Києві.

8 грудня: що не варто робити

виходити з дому;

скаржитися на холод.

8 грудня: народні традиції

"На Клима зима клин клином вибиває", - говорили на Русі і готувалися до сильних холодів. Втім, якщо цього дня півні заспівали рано, це віщувало швидку відлигу.

8 грудня: що варто роботи

Цього дня будь-яку важливу справу потрібно було починати тільки натще серце.

Жінки сідали прясти біля вікна, адже від білого снігу в хаті ставало світліше.

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