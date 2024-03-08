Не лише Zara: які відомі бренди повертаються до України

"IKEA, черга за вами", – натякнули в МЗС.

Окрім Zara, до України повертаються й інші бренди дистриб'юторської групи Inditex – Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Про це повідомили в МЗС України.

"МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються до України", – вказано в заяві міністерства.

У відомстві поінформували, що на доручення президента України від 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни, задля відновлення їхньої роботи в країні.

В міністерстві зазначили, що повернення Inditex – наступний крок після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших компаній.

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В МЗС також пояснили, що повернення на український ринок великих міжнародних компаній створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку країни в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу і інвесторів до держави, підкріплює віру в її перемогу.

У відомстві подякували партнерам за підтримку цих зусиль.

"МЗС України продовжує роботу з відновлення діяльності міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній. P.S. IKEA, черга за вами", – резюмували в міністерстві, додавши смайл, що підморгує.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що іспанський ритейлер Inditex, який зокрема володіє брендом Zara та іншими, повідомив місцевим орендодавцям, що повернеться на ринок України на початку квітня 2024 року.

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