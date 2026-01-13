Одна з країн ще на рік подовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Біженці. / © ТСН.ua

Греція подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік - до 4 березня 2027 року.

Про це стало відомо з рішення грецького уряду, повідомило Посольство України в Греції.

"Згідно з рішенням Міністра міграції та притулку Грецької Республіки Атанасіоса Плевріса, термін дії тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, офіційно продовжено ще на один рік - до 4 березня 2027 року", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Повний текст офіційного документа та детальні роз’яснення для громадян оприлюднені на сайті Міністерства міграції та притулку Греції.

За інформацією Міністерства міграції та притулку Греції, дозволи на проживання, термін дії яких закінчувався у період від березня 2023-го до березня 2026-го, подовжиться автоматично. Українцям не потрібно вживати жодних додаткових заходів чи звертатися до установ для оновлення документів.

Громадяни, які планують поїздку за межі Греції, від 16 лютого 2026 року можуть особисто оновити свої посвідки. Для цього необхідно звернутися до відділів з питань притулку в Аттиці, Салоніках, Західній Греції, на Криті чи Родосі, пред’явивши квитки (у друкованому чи електронному вигляді). У таких випадках оновлення здійснюється без попереднього запису.

Переміщені особи, які в’їжджатимуть до Греції вперше, отримуватимуть статус тимчасового захисту за звичною процедурою - до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, у Польщі готують зміни для українців. Уряд країни розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України. Головна зміна стосується легалізації праці.