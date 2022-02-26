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Під Черніговом ЗСУ захопили кілька російських танків

Під Черніговом ЗСУ захопили кілька російських танків

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Під Черніговом ЗСУ захопили кілька російських танків

facebook.com/kommander.nord

Місцеве населення чинить опір загарбникам.

Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом.

Про це повідомило "Оперативне командування "Північ".

Тепер вони будуть служити на благо України, наголошують у штабі.

© facebook.com/kommander.nord
facebook.com/kommander.nord

"Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у командуванні інформували, що спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували два ворожих танки.

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