Під Черніговом ЗСУ захопили кілька російських танків

Місцеве населення чинить опір загарбникам.

Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом.

Про це повідомило "Оперативне командування "Північ".

Тепер вони будуть служити на благо України, наголошують у штабі.

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"Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у командуванні інформували, що спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували два ворожих танки.