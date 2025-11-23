Пінгвіни-колядники, ялинка і кутя: полярники 30-ї експедиції розповіли про Різдво на станції "Вернадський"

Станція «Академік Вернадський»

Полярники та полярниці 30-ї Української антарктичної експедиції розповіли, як працюють і святкують різдвяні свята в Антарктиці.

В ексклюзивному інтервʼю ТСН.ua поспілкувалися з керівником 30-ї Української антарктичної експедиції, озонометристом Олександром Полуднем та біологами експедиції Єлизаветою Сафоновою і Тарасом Перетятком про життя в Антарктиці й різдвяні традиції наших полярників. Дізнатись більше про мешканців станції «Академік Вернадський» нам вдалось з нагоди виходу у прокат головної зимової комедії року «Вартові Різдва», яку вже можна подивитись в усіх кінотеатрах країни.

Станція «Академік Вернадський»

Хто живе і над чим працює на станції «Академік Вернадський»

«Академік Вернадський» — єдина українська антарктична станція, якою управляє Національний антарктичний науковий центр. Вона розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Станцію заснували у 1947 році британці та передали Україні в 1996-му, тоді ж і змінили назву з «Фарадей» на «Академік Вернадський».

Станція «Академік Вернадський»

Сьогодні на станції працює 30-та, ювілейна, Українська антарктична експедиція. Кожна така експедиція триває рік, орієнтовно з березня по березень. Команда виконує три основні напрями досліджень: геофізичні, метеорологічні та біологічні. Зокрема, вивчає магнітне поле Землі, геокосмос, озонову діру, клімат, рослинний та тваринний світ Антарктики і вплив на нього глобального потепління тощо. Інший важливий напрям роботи — забезпечувати життєдіяльність станції, її справний технічний стан.

У річній експедиції працює від 12 до 14 спеціалістів. Це 5 людей життєзабезпечення станції: дизеліст-електрик, який відповідає за роботу дизель-генераторів та постачання електроенергії, кухар, лікар, системний адміністратор, який забезпечує зв’язок та передачу даних, а також є механік, який стежить за тим, щоб все працювало на станції, відповідає за надходження прісної води.

Станція «Академік Вернадський»

Також тут працює 7-9 науковців, які виконують свої дослідження за конкретними технічними завданнями.

«Ми підтримуємо зв’язок з Україною, з нашими рідними, колегами по роботі та керівниками технічних завдань. Дуже хвилюємося за друзів та близьких, адже ні на хвилину не забуваємо про війну в Україні. Завдяки доброму інтернет-зв’язку можемо обговорювати та розв’язувати питання. Як науковці, маємо змогу брати участь в різних заходах, наприклад, семінарах та конференціях. Затримки через погоду бувають, але дуже рідко і на нетривалий час», — поділилась біологиня Єлизавета Сафонова.

Станція «Академік Вернадський»

Окрім щорічних експедицій, на станцію прибувають ще сезонні. Вони складають з двох частин: технічної команди для модернізації станції та науковців для проведення додаткових досліджень. Науковці працюють в межах своїх технічних завдань, часто співпрацюючи з інституціями інших країн.

Так, у минулих сезонах у співпраці з країнами ЄС були дослідження з пошуку силіконів та мікропластику в Антарктиці, стартував проєкт з вивчення зміни течій у Південному океані та інші.

«Головними колядниками в цей період є пінгвіни»: як на станції святкують Різдво

Знаходячись так далеко від близьких у складних умовах ізоляції, найважливішим для полярників є не святковий стіл чи обряди, а відчуття родинності, єдності та теплого спілкування в колективі.

«Навіть новорічні й різдвяні символи — кутя, колядка чи дідух — допомагають відчувати зв’язок з рідною культурою, близькими, які залишились далеко вдома. Крім того, дуже цінним є привітання від рідних — листи, дзвінки — усі вони нагадують, що попри відстань, родина завжди поруч, поруч з серцем. У святкові дні особливо відчувається віра в добро та майбутнє, що додає сили», — розповів біолог Тарас Перетятко.

Станція «Академік Вернадський»

У час зимових свят на станції є обов’язкові традиції: прикрашання ялинки, пісні страви на святвечір, святковий обід на Різдво та, за бажання, відвідування каплички. Святкування на станції тісно переплетені з традиціями українського народу. А з минулого року тут святкують Різдво лише 25 грудня, тоді як в попередні роки відзначали двічі.

Як і в українських домівках, на «Академік Вернадський» на святвечір на стіл ставлять 12 пісних страв, серед яких головною є кутя. Святкову вечерю готує кухар, але учасники експедиції йому допомагають, як і буває на свята вдома. Перед трапезою запалюють свічку та згадують предків. На край стола ставлять дідух, який є оберегом від усього злого, а після вечері традиційно співають колядок.

Станція «Академік Вернадський»

«На станції є сталі традиції, але якщо хтось хоче принести щось своє, то це обговорюється і, загалом, ідеї вітаються. Наприклад, торік кухар зробив пампухи, серед них був і з чорним перцем на вдачу. Тож, команда додатково подарувала цьому учаснику по сувеніру», — пригадав керівник 30 експедиції Олександр Полудень.

Минулого року для полярників дистанційно колядували школярі з Харківщини за донат для ЗСУ. Також на станції підтримують традицію посівання вранці 1 січня, коли чоловіки розсівають пшеницю для щедрого врожаю та добробуту.

«На різдвяні свята колядуємо. Головними колядниками в цей період, звісно ж, є пінгвіни, які повертаються на острів навесні для шлюбного сезону, і до Різдва, якраз, починає вилуплятися малеча», — розповіла біологиня Єлизавета Сафонова.

Різдво на станції «Академік Вернадський»

Подарунки для полярників

Щороку полярники прикрашають ялинку. Прикраси на ній ручної роботи: є скляні кулі за мотивами картин Марії Приймаченко, є серія іграшок присвячена окремим підрозділам, бригадам ЗСУ, які сьогодні боронять Україну, є м’які іграшки в формі пінгвінів та янголів, їх створили та передали станції діти-пластуни з Одеси кілька років тому.

«Ялинка штучна, бо згідно з Мадридським протоколом, прийнятим ще у далекому 1991 році, заборонено завозити в Антарктику будь-які тварини, рослини, якщо це не передбачено спеціальним дозволом для досліджень. Традиційно, протягом останніх років, невіддільним атрибутом ялинки є золотий Тризуб на верхівці», — поділився біолог Тарас Перетятко.

Станція «Академік Вернадський»

До членів експедиції щороку приходить Святий Миколай. А цьогоріч на «Академік Вернадський» з’явилась нова традиція — таємний Миколай, тож тепер подарунків буде більше!

«В цей час в районі Аргентинських островів, де розташована станція, починається активна навігація. Тож роль Святого Миколая виконують учасники сезонної експедиції, які напередодні Різдва приїжджають на станцію, або туристи, які привозять з собою свіжі овочі та фрукти, яких ми не бачили вже пів року», — розповіла біологиня Єлизавета Сафонова.

Традиції українських полярників

Як і в час різдвяних свят, так і в інші дні експедиції, полярники не мають вихідних. Науковці працюють за чітким графіком, тож робота щодня триває.

«Ми маємо багато традицій: станційні та офіційні. Станційні традиції — це такі, як Мідвінтер, свято Середини зими (ред. — 21 червня), коли полярники проводять змагання та купаються в океані, або екватор зимівлі — на середину експедиції, коли ми відкриваємо скриню, яку нам підготувала попередня команда, написала листа з різними побажаннями і також передала нам смаколики», — прокоментував Олександр Полудень.

Станція «Академік Вернадський»

Станція «Академік Вернадський»

Також полярники відзначають й офіційні українські свята. Такі як, День Незалежності та День Конституції, в ці дні вони підіймають прапор під гімн України.

Окрім робочих завдань та святкових традицій, полярники мають денні та нічні чергування, кожної п’ятниці на станції триває генеральне прибирання, а щонеділі, коли кухар вихідний, полярники замінюють його. Протягом року кожен учасник експедиції 5-6 неділь експериментує на кухні та готує їжу для команди.

Станція «Академік Вернадський»

За життям полярників та полярниць можна стежити у соцмережах Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).