"Потужний прояв українськості на Півдні": Зеленський заявив, що теза Путіна про "один народ" зазнала краху

"Потужний прояв українськості на Півдні": Зеленський заявив, що теза Путіна про "один народ" зазнала краху

За словами президента, РФ забула, що українці "не бояться автозаків і кийків, танків і кулеметів".

Володимир Путін і його прибічники, які поширювали тезу, що українці і росіяни начебто "один народ", не очікували, що наші співвітчизники чинитимуть такий запеклий опір окупантам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 7 березня.

"На Півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там, на вулицях і на площах, ми ніколи ще не бачили. І який для Росії немов страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків, танків і кулеметів, коли на нашому боці правда", — зазначив президент.

Раніше Володимир Зеленський запевнив, що українська армія тримає позиції на фронтах і наносить противнику надзвичайно болісних втрат. Також Зеленський анонсував відбудову українських міст.

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