Противник у Харкові та Охтирці зазнає величезних втрат - Арестович

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
"Місто Харків, місто Охтирка піддаються ніщивним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там занють на міжнародному рівні, прикована увага міжнародного суспільства до Харкова і Охтирки. В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією ТЕС місцеву. Але борона тримається. Противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які б в іншому випадку могли б бути використані на більш небезпечних напрямках. Наприклад, на Київщину.
Героїчна оборона Охтирки і Харкова, по-перше, противника заставила зупинитися, по-друге, змінити напрямок розвитку головного удара, і по-третє, примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає справний спротив на містах. Я вчора записував відео: закликав триматися всіх, тому що це виграє необхідний нам час для того, щоб надійшла західна допомога і спрацювали міжнародні санкції. А також дії нашого керивництва", - йдеться у заяві.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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