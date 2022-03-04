Противник у Харкові та Охтирці зазнає величезних втрат - Арестович

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Місто Харків, місто Охтирка піддаються ніщивним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там занють на міжнародному рівні, прикована увага міжнародного суспільства до Харкова і Охтирки. В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією ТЕС місцеву. Але борона тримається. Противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які б в іншому випадку могли б бути використані на більш небезпечних напрямках. Наприклад, на Київщину.

Героїчна оборона Охтирки і Харкова, по-перше, противника заставила зупинитися, по-друге, змінити напрямок розвитку головного удара, і по-третє, примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає справний спротив на містах. Я вчора записував відео: закликав триматися всіх, тому що це виграє необхідний нам час для того, щоб надійшла західна допомога і спрацювали міжнародні санкції. А також дії нашого керивництва", - йдеться у заяві.