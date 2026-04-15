"Приліт" по багатоповерхівці, почались пожежі: росіяни вдарили по середмістю Дніпра (фото)
Російські війська вночі атакували середмістя Дніпра — пошкоджено житлову багатоповерхівку та спалахнули пожежі.
У ніч проти 15 квітня 2026 року російські війська завдали удару по середмістю Дніпра. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено дев’ятиповерхову новобудову.
Також вогонь охопив адміністративну будівлю — пожежа там триває досі.
Інформацію про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Наразі дані щодо постраждалих уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі.
У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи одразу в кількох містах — у частині Армянська зникло світло, також повідомляють про можливий удар по нафтобазі.